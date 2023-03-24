Виктор Цыганков стал отцом. У хавбека сборной Украины родился первенец

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков на этой неделе стал отцом, поэтому сборники поздравили его с рождением сына-первенца.

Кормчий сине-желтых Руслан Ротань вручил Виктору праздничный торт, который новоиспеченный папаша разделил с партнерами по команде.

Руслан Ротань: «Поздравляем тебя, желаем крепкого здоровья твоей семье и сыну. Ну и не останавливайся, давай, работай еще».

Девушку футболиста зовут Романа, она из Винницы, родного города Виктора. Училась в Государственном университете Кента в США. В июне 2022 года Виктор и Романа официально оформили свои отношения.