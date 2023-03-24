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  4. Виктор Цыганков стал отцом. У хавбека сборной Украины родился первенец
Чемпионат Европы
24 марта 2023, 22:05 | Обновлено 24 марта 2023, 23:59
3229
10

Виктор Цыганков стал отцом. У хавбека сборной Украины родился первенец

Наставник сборной Украины Руслан Ротань вручил Виктору праздничный торт.

24 марта 2023, 22:05 | Обновлено 24 марта 2023, 23:59
3229
10
Виктор Цыганков стал отцом. У хавбека сборной Украины родился первенец
УАФ

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков на этой неделе стал отцом, поэтому сборники поздравили его с рождением сына-первенца.

Кормчий сине-желтых Руслан Ротань вручил Виктору праздничный торт, который новоиспеченный папаша разделил с партнерами по команде.

Руслан Ротань: «Поздравляем тебя, желаем крепкого здоровья твоей семье и сыну. Ну и не останавливайся, давай, работай еще».

Девушку футболиста зовут Романа, она из Винницы, родного города Виктора. Училась в Государственном университете Кента в США. В июне 2022 года Виктор и Романа официально оформили свои отношения.

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Виктор Цыганков сборная Украины по футболу Динамо Киев рождение ребенка lifestyle
Источник Sport.ua
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Макс Максов
Тепер потрібно відсвяткувати голом на Вемблі!
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+7
Tasha19
Вітання)
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+3
Burevestnik
поздоровлення в поповненням в сім'ї Циганкова 
===
==
і знову ляп від сайту...
на фото видно хто і кому вручав торт 
Ответить
0
Springfield
Вообще то Виктор родом из Израиля. Если быть точным. Теперь интересно где родился его ребёнок. В США? А он болел в Испании перед матчем сборной?  Как же всё закручено.
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-5
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