Виктор Цыганков стал отцом. У хавбека сборной Украины родился первенец
Наставник сборной Украины Руслан Ротань вручил Виктору праздничный торт.
Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков на этой неделе стал отцом, поэтому сборники поздравили его с рождением сына-первенца.
Кормчий сине-желтых Руслан Ротань вручил Виктору праздничный торт, который новоиспеченный папаша разделил с партнерами по команде.
Руслан Ротань: «Поздравляем тебя, желаем крепкого здоровья твоей семье и сыну. Ну и не останавливайся, давай, работай еще».
Девушку футболиста зовут Романа, она из Винницы, родного города Виктора. Училась в Государственном университете Кента в США. В июне 2022 года Виктор и Романа официально оформили свои отношения.
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на фото видно хто і кому вручав торт