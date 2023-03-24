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Чемпионат Европы
24 марта 2023, 19:38 | Обновлено 24 марта 2023, 19:47
1095
2

Готовы сыграть с Англией? Ярмоленко и Сидорчук вернулись в общую группу

Сборная Украины готовится к матчу отбора Евро-2024

24 марта 2023, 19:38 | Обновлено 24 марта 2023, 19:47
1095
2
Готовы сыграть с Англией? Ярмоленко и Сидорчук вернулись в общую группу
УАФ

УАФ сообщила о том, что хавбек Сергей Сидорчук и вингер Андрей Ярмоленко вернулись в общую группу сборной Украины и готовятся к матчу отбора Евро-2024 против Англии.

Сидорчук пропустил контрольный матч с «Брентфордом» из-за болезни, а Ярмоленко восстанавливался после травмы. Вместе со всеми работал и Александр Зинченко, которому вчера дали отдохнуть.

Что касается остальных новостей команды, то утро в лагере сборной Украины началось с поздравлений. Полузащитник Виктор Цыганков на этой неделе стал отцом, поэтому сборники поздравили его с рождением первенца.

После тактической работы тренеры предложили подопечным эмоционально-восстановительные упражнения. Вся команда была разделена на четыре группы по шесть игроков, соревновавшихся между собой в скорости прохождения этапов своеобразной эстафеты. Всем членам каждой команды нужно было попасть мячом с 11-ти метров в перекладину, поразить маленькие ворота, закрутить мяч с лицевой линии в ворота по воздуху, руками забросить мяч в корзину и головой попасть в небольшой треугольник на газоне. Команда, которая пришла к финишу последней, получала наказание в виде футбольных обстрелов от остального коллектива.

Вчера ребята начали смотреть матч Италия – Англия в автобусе – на пути со стадиона в гостиницу, а завершили за ужином. А уже завтра – заключительный день подготовки к стартовому поединку квалификации на «Уэмбли».

Украинцы приступят к предматчевой тренировке на знаменитой арене в 18.00 по местному времени. В 18:30 и. о. главного тренера сборной Украины Руслан Ротань и один из игроков команды встретятся в конференц-зале «Уэмбли» с представителями СМИ.

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сборная Украины по футболу Андрей Ярмоленко Сергей Сидорчук Виктор Цыганков Александр Зинченко Англия - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола
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Злий Глобинець
Мене звати Володимир, і я на цьому сайті з 2017 року. Весь цей час я вболівав за свою улюблену команду Шахтар, а у єврокубках - за всі українські клуби. Щиро підтримував збірні України - національну, молодіжну, юнацьку. Активно коментував, дискутував, сперечався, тролив, підколював, наривався на попередження і бани...Але, на жаль, все колись закінчується. Закінчується все і для мене. Нещодавно в Полтавській обласній клінічній лікарні мені діагностували невиліковну хворобу. І залишилося мені небагато...Я щиро дякую усім вам за проведений час, за змістовні і не дуже дискусії, за вболівання і переживання, за відданість улюбленій справі. Не тримаю зла на опонентів і бажаю усім добра. Дуже хочу, щоб Україна здобула Перемогу і український спорт і футбол зокрема відродилися і досягли європейського рівня. А провідні наші клуби вибороли єврокубкові трофеї.Вибачайте, якщо когось ненароком образив. Усім найціннішого - здоров'я. Все буде Україна!
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