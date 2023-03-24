Готовы сыграть с Англией? Ярмоленко и Сидорчук вернулись в общую группу

УАФ сообщила о том, что хавбек Сергей Сидорчук и вингер Андрей Ярмоленко вернулись в общую группу сборной Украины и готовятся к матчу отбора Евро-2024 против Англии.

Сидорчук пропустил контрольный матч с «Брентфордом» из-за болезни, а Ярмоленко восстанавливался после травмы. Вместе со всеми работал и Александр Зинченко, которому вчера дали отдохнуть.

Что касается остальных новостей команды, то утро в лагере сборной Украины началось с поздравлений. Полузащитник Виктор Цыганков на этой неделе стал отцом, поэтому сборники поздравили его с рождением первенца.

После тактической работы тренеры предложили подопечным эмоционально-восстановительные упражнения. Вся команда была разделена на четыре группы по шесть игроков, соревновавшихся между собой в скорости прохождения этапов своеобразной эстафеты. Всем членам каждой команды нужно было попасть мячом с 11-ти метров в перекладину, поразить маленькие ворота, закрутить мяч с лицевой линии в ворота по воздуху, руками забросить мяч в корзину и головой попасть в небольшой треугольник на газоне. Команда, которая пришла к финишу последней, получала наказание в виде футбольных обстрелов от остального коллектива.

Вчера ребята начали смотреть матч Италия – Англия в автобусе – на пути со стадиона в гостиницу, а завершили за ужином. А уже завтра – заключительный день подготовки к стартовому поединку квалификации на «Уэмбли».

Украинцы приступят к предматчевой тренировке на знаменитой арене в 18.00 по местному времени. В 18:30 и. о. главного тренера сборной Украины Руслан Ротань и один из игроков команды встретятся в конференц-зале «Уэмбли» с представителями СМИ.