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ATP
28 марта 2023, 15:37 | Обновлено 28 марта 2023, 15:47
112
0

Определился соперник Крутых по второму кругу челленджера в Жироне

Украинец поборется за путевку в четвертьфинал

28 марта 2023, 15:37 | Обновлено 28 марта 2023, 15:47
112
0
Определился соперник Крутых по второму кругу челленджера в Жироне
Instagram. Алексей Крутых

Украинского теннисистка Алексея Крутых, который является первой ракеткой Украины, в 1/8 финала челленджера АТР в испанской Жироне ждет встреча с Йеспером Де Йонгом из Нидерландов (№273 АТР).

22-летний нидерландец в первом круге турнира в двух сетах сломил сопротивление Риккардо Бонадио из Италии – 6:2, 6:1.

Напомним, на челленджере АТР в Жироне Крутых, будучи под 9-м сеянным номером, в первом круге прошел испанца Мартина Тиффона, который отказался от продолжения борьбы во втором сете

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ATP Жирона Алексей Крутых
Источник Sport.ua
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