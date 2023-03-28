Определился соперник Крутых по второму кругу челленджера в Жироне

Украинского теннисистка Алексея Крутых, который является первой ракеткой Украины, в 1/8 финала челленджера АТР в испанской Жироне ждет встреча с Йеспером Де Йонгом из Нидерландов (№273 АТР).

22-летний нидерландец в первом круге турнира в двух сетах сломил сопротивление Риккардо Бонадио из Италии – 6:2, 6:1.

Напомним, на челленджере АТР в Жироне Крутых, будучи под 9-м сеянным номером, в первом круге прошел испанца Мартина Тиффона, который отказался от продолжения борьбы во втором сете