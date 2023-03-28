Крутых на отказе соперника вышел во второй круг турнира в Жироне

Первый номер украинского мужского тенниса Алексей Крутых стал участником второго круга челленджера АТР в испанской Жироне.

Во встрече 1/16 финала украинцу противостоял испанец Мартин Тиффон, имевший статус лаки-лузера. Встреча теннисистов продолжалась 55 минут и досрочно завершилась капитуляцией соперника Крутых – Тиффон в разгар второго сета от продолжения борьбы отказался.

АТР челленджер Жирона. Первый круг

Мартин Тиффон (Испания, LL) – Алексей Крутых (Украина, 9) – 2:6, 1:3 отказ

Соперник Крутых по второму кругу определится во встрече итальянца Риккардо Бонадио и Йеспера Де Йонга из Нидерландов.