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ATP
28 марта 2023, 14:56 | Обновлено 28 марта 2023, 15:41
191
0

Крутых на отказе соперника вышел во второй круг турнира в Жироне

Украинский теннисист сыграет в 1/8 финала

28 марта 2023, 14:56 | Обновлено 28 марта 2023, 15:41
191
0
Крутых на отказе соперника вышел во второй круг турнира в Жироне
Instagram. Алексей Крутых

Первый номер украинского мужского тенниса Алексей Крутых стал участником второго круга челленджера АТР в испанской Жироне.

Во встрече 1/16 финала украинцу противостоял испанец Мартин Тиффон, имевший статус лаки-лузера. Встреча теннисистов продолжалась 55 минут и досрочно завершилась капитуляцией соперника Крутых – Тиффон в разгар второго сета от продолжения борьбы отказался.

АТР челленджер Жирона. Первый круг

Мартин Тиффон (Испания, LL) – Алексей Крутых (Украина, 9) – 2:6, 1:3 отказ

Соперник Крутых по второму кругу определится во встрече итальянца Риккардо Бонадио и Йеспера Де Йонга из Нидерландов.

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Алексей Крутых ATP Жирона
Источник Sport.ua
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