Андреа ПИРЛО: «Если меня позовет Ювентус, я не смогу отказать»

Итальянский специалист Андреа Пирло, тренирующий турецкий «Фатих Карагюмрюк», заявил, что в будущем он хотел бы вернуться в туринский «Ювентус».

«У меня есть предложение о продлении контракта от нынешнего клуба, но я предпочитаю поговорить об этом летом. Если меня позовет «Ювентус», я не смогу отказать, у меня есть контакты с некоторыми представителями руководства клуба», - сказал Пирло.

Напомним, что Андреа Пирло выступал за туринский клуб в заключительной фазе своей блистательной карьеры, а затем тренировал его в сезоне 2020/21.