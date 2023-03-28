Андреа ПИРЛО: «Если меня позовет Ювентус, я не смогу отказать»
Легендарный итальянец хотел бы вернуться в туринский клуб
Итальянский специалист Андреа Пирло, тренирующий турецкий «Фатих Карагюмрюк», заявил, что в будущем он хотел бы вернуться в туринский «Ювентус».
«У меня есть предложение о продлении контракта от нынешнего клуба, но я предпочитаю поговорить об этом летом. Если меня позовет «Ювентус», я не смогу отказать, у меня есть контакты с некоторыми представителями руководства клуба», - сказал Пирло.
Напомним, что Андреа Пирло выступал за туринский клуб в заключительной фазе своей блистательной карьеры, а затем тренировал его в сезоне 2020/21.
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Отмар Хітцфельд починав з провінційних та посередніх швейцарських клубів.
Марчелло Ліппі починав з Понтедери, Сієни, Пістоєзе, Каррарезе, Чезені, а лише потім виріс в мега-тренера рівня Ювентуса.
Алекс Фергюсон починав шотландських Сент-Міррена та Абердина.
Таким як Пірло потрібно взяти якийсь середній клуб Серії А або з Серії Б, та показати свій тренерський рівень та результат.