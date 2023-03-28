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  4. Андреа ПИРЛО: «Если меня позовет Ювентус, я не смогу отказать»
Италия
28 марта 2023, 14:10 | Обновлено 28 марта 2023, 14:29
332
1

Андреа ПИРЛО: «Если меня позовет Ювентус, я не смогу отказать»

Легендарный итальянец хотел бы вернуться в туринский клуб

28 марта 2023, 14:10 | Обновлено 28 марта 2023, 14:29
332
1
Андреа ПИРЛО: «Если меня позовет Ювентус, я не смогу отказать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Итальянский специалист Андреа Пирло, тренирующий турецкий «Фатих Карагюмрюк», заявил, что в будущем он хотел бы вернуться в туринский «Ювентус».

«У меня есть предложение о продлении контракта от нынешнего клуба, но я предпочитаю поговорить об этом летом. Если меня позовет «Ювентус», я не смогу отказать, у меня есть контакты с некоторыми представителями руководства клуба», - сказал Пирло.

Напомним, что Андреа Пирло выступал за туринский клуб в заключительной фазе своей блистательной карьеры, а затем тренировал его в сезоне 2020/21.

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Андреа Пирло Ювентус
Источник La Gazzetta dello Sport
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Nick.Grabowski
Юрген Клопп починав з провінційного Майнца, з якого він зробив міцного середняка в Німеччині.
Валерій Лобановський починав з провінційного Дніпра.
Карло Анчелотті починив з Реджини та Парми.
Отмар Хітцфельд починав з провінційних та посередніх швейцарських клубів.
Марчелло Ліппі починав з Понтедери, Сієни, Пістоєзе, Каррарезе, Чезені, а лише потім виріс в мега-тренера рівня Ювентуса.
Алекс Фергюсон починав шотландських Сент-Міррена та Абердина.
Таким як Пірло потрібно взяти якийсь середній клуб Серії А або з Серії Б, та показати свій тренерський рівень та результат. 
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