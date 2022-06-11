Италия11 июня 2022, 11:19 |
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Пирло возглавил турецкий клуб
Итальянский специалист стал главным тренером «Карагюмрюка»
11 июня 2022, 11:19 |
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Итальянский специалист Андреа Пирло стал новым главным тренером турецкого ФК «Фатих Карагюмрюк».
По данным источника, Пирло подписал с «Фатихом» контракт на один сезон.
Ранее 43-летний тренер работал в итальянском «Ювентусе», возглавляя «Старую синьору» в сезоне 2020/21.
В прошедшем сезоне «Фатих Карагюмрюк» занял 8-е место в таблице чемпионата Турции.
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