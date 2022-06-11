Пирло возглавил турецкий клуб

Итальянский специалист Андреа Пирло стал новым главным тренером турецкого ФК «Фатих Карагюмрюк».

По данным источника, Пирло подписал с «Фатихом» контракт на один сезон.

Ранее 43-летний тренер работал в итальянском «Ювентусе», возглавляя «Старую синьору» в сезоне 2020/21.

В прошедшем сезоне «Фатих Карагюмрюк» занял 8-е место в таблице чемпионата Турции.