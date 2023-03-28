Зидан может возглавить Тоттенхэм
«Шпоры» рассматривают сразу несколько кандидатур на должность главного тренера
Лондонский «Тоттенхэм», отправивший на днях в отставку главного тренера Антонио Конте, занимается поиском нового наставника. В сферу интересов «шпор» попал бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан.
Помимо Зидана, английский клуб рассматривает кандидатуры еще трех специалистов. Речь идет о Юлиане Нагельсманне, Луисе Энрике и Маурисио Почеттино.
Стоит отметить, что до завершения нынешнего сезона пост главного тренера «Тоттенхэма» будет занимать Кристиан Стеллини.
После 28 туров чемпионата Англии «шпоры» набрали 49 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице.
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