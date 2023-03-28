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Англия
28 марта 2023, 12:59 | Обновлено 28 марта 2023, 14:01
461
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Зидан может возглавить Тоттенхэм

«Шпоры» рассматривают сразу несколько кандидатур на должность главного тренера

28 марта 2023, 12:59 | Обновлено 28 марта 2023, 14:01
461
1
Зидан может возглавить Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Лондонский «Тоттенхэм», отправивший на днях в отставку главного тренера Антонио Конте, занимается поиском нового наставника. В сферу интересов «шпор» попал бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

Помимо Зидана, английский клуб рассматривает кандидатуры еще трех специалистов. Речь идет о Юлиане Нагельсманне, Луисе Энрике и Маурисио Почеттино.

Стоит отметить, что до завершения нынешнего сезона пост главного тренера «Тоттенхэма» будет занимать Кристиан Стеллини.

После 28 туров чемпионата Англии «шпоры» набрали 49 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице.

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Зинедин Зидан Тоттенхэм
Источник Sky Sports
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ZlayaSobaka
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