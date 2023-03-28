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WTA
28 марта 2023, 07:15 | Обновлено 28 марта 2023, 07:17
64
0

Байндл проиграла на старте грунтового турнира в Мексике

Катерина уступила россиянке

28 марта 2023, 07:15 | Обновлено 28 марта 2023, 07:17
64
0
Байндл проиграла на старте грунтового турнира в Мексике
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№84 WTA) досрочно завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Сан-Луис-Потоси (Мексика).

В первом раунде основы четвертая сеяная украинка в двух сетах уступила Элине Аванесян (№165 WTA).

Сан-Луис-Потоси. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Элина Аванесян – 4:6, 5:7

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.

Для Байндл это был первый турнир с февраля этого года. Катерина не выступала на соревнованиях из-за травма бедра.

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Катерина Байндл (Козлова) Элина Аванесян WTA Сан-Луис-Потоси
Источник Sport.ua
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