Байндл проиграла на старте грунтового турнира в Мексике
Катерина уступила россиянке
Украинская теннисистка Катерина Байндл (№84 WTA) досрочно завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Сан-Луис-Потоси (Мексика).
В первом раунде основы четвертая сеяная украинка в двух сетах уступила Элине Аванесян (№165 WTA).
Сан-Луис-Потоси. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Элина Аванесян – 4:6, 5:7
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.
Для Байндл это был первый турнир с февраля этого года. Катерина не выступала на соревнованиях из-за травма бедра.
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