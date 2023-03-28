Адриен РАБЬО: «При определенных обстоятельствах мы могли упустить победу»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо прокомментировал минимальную победу над Ирландией (1:0) в выездном матче квалификации Евро-2024.

«В конце нам пришлось страдать. Иногда такое случается, но, к счастью, у нас есть Майк Меньян. При определённых обстоятельствах мы могли упустить победу.

Я продолжаю развиваться как футболист, становлюсь более зрелым игроком. Мой опыт игры в Италии очень помог мне в этом, но я не думаю, что стал другим человеком», - сказал Рабьо.