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Чемпионат Европы
28 марта 2023, 04:45 | Обновлено 28 марта 2023, 05:12
168
0

Адриен РАБЬО: «При определенных обстоятельствах мы могли упустить победу»

Хавбек сборной Франции – о матче с Ирландией

28 марта 2023, 04:45 | Обновлено 28 марта 2023, 05:12
168
0
Адриен РАБЬО: «При определенных обстоятельствах мы могли упустить победу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо прокомментировал минимальную победу над Ирландией (1:0) в выездном матче квалификации Евро-2024.

«В конце нам пришлось страдать. Иногда такое случается, но, к счастью, у нас есть Майк Меньян. При определённых обстоятельствах мы могли упустить победу.

Я продолжаю развиваться как футболист, становлюсь более зрелым игроком. Мой опыт игры в Италии очень помог мне в этом, но я не думаю, что стал другим человеком», - сказал Рабьо.

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Адриен Рабьо сборная Франции по футболу сборная Ирландии по футболу Евро-2024
Источник RMC Sport
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