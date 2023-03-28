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Чемпионат Европы
28 марта 2023, 04:19 | Обновлено 28 марта 2023, 04:30
149
0

Рональд КУМАН: «Мы были недостаточно хороши»

Наставник сборной Нидерландов – о победе над Гибралтаром

28 марта 2023, 04:19 | Обновлено 28 марта 2023, 04:30
149
0
Рональд КУМАН: «Мы были недостаточно хороши»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал победу над Гибралтаром (3:0) в матче квалификации Евро-2024.

«Мы должны были забивать больше. Конечно, соперник нам не помогал, но иногда мы были слишком небрежны. Нам не удавалось регулярно создавать явные голевые моменты.

Было важно исправиться после разочаровывающего поражения от Франции, но сегодня мы были недостаточно хороши. Нужно прибавлять во многих игровых аспектах», - сказал Куман.

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Рональд Куман Евро-2024 сборная Гибралтара по футболу сборная Нидерландов по футболу
Источник NOS.nl
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