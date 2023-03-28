Чемпионат Европы28 марта 2023, 04:19 | Обновлено 28 марта 2023, 04:30
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Рональд КУМАН: «Мы были недостаточно хороши»
Наставник сборной Нидерландов – о победе над Гибралтаром
28 марта 2023, 04:19 | Обновлено 28 марта 2023, 04:30
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал победу над Гибралтаром (3:0) в матче квалификации Евро-2024.
«Мы должны были забивать больше. Конечно, соперник нам не помогал, но иногда мы были слишком небрежны. Нам не удавалось регулярно создавать явные голевые моменты.
Было важно исправиться после разочаровывающего поражения от Франции, но сегодня мы были недостаточно хороши. Нужно прибавлять во многих игровых аспектах», - сказал Куман.
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