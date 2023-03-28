Дидье ДЕШАМ: «Играть с Ирландией в гостях всегда сложно»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал минимальную победу над Ирландией (1:0) в выездном матче квалификации Евро-2024.

«Это был тяжелый матч. Играть с Ирландией в гостях всегда сложно. У нас было мало моментов, они очень хорошо оборонялись, а в конце представляли опасность, особенно на стандартах. У нас молодая команда, а Ирландия тоже обладает классом и характером. Но мы набрали шесть очков в двух матчах, это главное.

Мы не пропустили ни одного гола и забили пять мячей за два матча. Есть много положительных моментов. Наши игроки молоды, но у них есть все шансы добиться успеха на самом высоком уровне. Я очень горжусь тем, как команда выступила в этих двух матчах», - сказал Дешам.