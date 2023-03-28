Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дидье ДЕШАМ: «Играть с Ирландией в гостях всегда сложно»
Чемпионат Европы
28 марта 2023, 03:50 | Обновлено 28 марта 2023, 04:13
39
0

Дидье ДЕШАМ: «Играть с Ирландией в гостях всегда сложно»

Наставник сборной Франции – о победе над Ирландией

28 марта 2023, 03:50 | Обновлено 28 марта 2023, 04:13
39
0
Дидье ДЕШАМ: «Играть с Ирландией в гостях всегда сложно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал минимальную победу над Ирландией (1:0) в выездном матче квалификации Евро-2024.

«Это был тяжелый матч. Играть с Ирландией в гостях всегда сложно. У нас было мало моментов, они очень хорошо оборонялись, а в конце представляли опасность, особенно на стандартах. У нас молодая команда, а Ирландия тоже обладает классом и характером. Но мы набрали шесть очков в двух матчах, это главное.

Мы не пропустили ни одного гола и забили пять мячей за два матча. Есть много положительных моментов. Наши игроки молоды, но у них есть все шансы добиться успеха на самом высоком уровне. Я очень горжусь тем, как команда выступила в этих двух матчах», - сказал Дешам.

По теме:
Рональд КУМАН: «Мы были недостаточно хороши»
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Наши важнейшие матчи еще впереди»
Иван ГЕЦКО: «Игра сборной Украины напоминала товарищеский матч ветеранов»
Дидье Дешам сборная Франции по футболу сборная Ирландии по футболу Евро-2024
Источник RMC Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-коуч сборной Англии объяснил, почему Мудрик провалился в игре с Англией
Футбол | 27 марта 2023, 09:12 23
Экс-коуч сборной Англии объяснил, почему Мудрик провалился в игре с Англией
Экс-коуч сборной Англии объяснил, почему Мудрик провалился в игре с Англией

Стюарт Пирс считает, что если бы не Кайл Уокер, украинец проявил себя

WBC разочарован Усиком и Фьюри: «Теперь будем долго ждать такого боя»
Бокс | 27 марта 2023, 21:11 1
WBC разочарован Усиком и Фьюри: «Теперь будем долго ждать такого боя»
WBC разочарован Усиком и Фьюри: «Теперь будем долго ждать такого боя»

Маурисио Сулейман не скрывает разочарования

Кто мог быть наставником сборной Украины на матч с Англией вместо Ротаня?
Футбол | 27.03.2023, 07:15
Кто мог быть наставником сборной Украины на матч с Англией вместо Ротаня?
Кто мог быть наставником сборной Украины на матч с Англией вместо Ротаня?
Магучих против бойкота Олимпиады: «Мы должны ехать на Игры»
Другие виды | 27.03.2023, 22:47
Магучих против бойкота Олимпиады: «Мы должны ехать на Игры»
Магучих против бойкота Олимпиады: «Мы должны ехать на Игры»
Украина U-21 проиграла Италии, УАФ идет в суд против журналистов
Футбол | 28.03.2023, 03:00
Украина U-21 проиграла Италии, УАФ идет в суд против журналистов
Украина U-21 проиграла Италии, УАФ идет в суд против журналистов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Англия – Украина – 2:0. Падение в Лондоне, шедевр Сака. Видео голов и обзор
Англия – Украина – 2:0. Падение в Лондоне, шедевр Сака. Видео голов и обзор
26.03.2023, 21:10 7
Футбол
Промоутер Усика назвал главную проблему Фьюри
Промоутер Усика назвал главную проблему Фьюри
27.03.2023, 15:24
Бокс
Тухель хочет перетащить в Баварию четырех игроков Челси
Тухель хочет перетащить в Баварию четырех игроков Челси
26.03.2023, 12:38 11
Футбол
ВИДЕО. Очередной скандал. Ломаченко сравнил Украину с нацистской Германией
ВИДЕО. Очередной скандал. Ломаченко сравнил Украину с нацистской Германией
27.03.2023, 10:05 48
Бокс
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Англия – Украина
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Англия – Украина
26.03.2023, 07:15 1
Футбол
Александр КРАСЮК: «Жизнь накажет Фьюри за жадность»
Александр КРАСЮК: «Жизнь накажет Фьюри за жадность»
27.03.2023, 11:55 2
Бокс
Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024
Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024
26.03.2023, 20:57 197
Футбол
ВИДЕО. Хосе Рамирес остановил Ричарда Комми в 11-м раунде
ВИДЕО. Хосе Рамирес остановил Ричарда Комми в 11-м раунде
26.03.2023, 10:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности