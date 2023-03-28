ЦЫТКИН: «Недостатки Зинченко с лихвой перекрываются большими достоинствами»

Бывший главный тренер юношеских сборных Украины Владимир Цыткин высказался об защитнике лондонского «Арсенала» Александре Зинченко.

Ранее английское издание FourFourTwo признало Александра Зинченко лучшим левым защитником мира.

«Я бы не сказал, что Зинченко – лучший левый защитник мира. С моей точки зрения, он не левый защитник. Это больше работа прессы. Я даже не знаю, как назвать его позицию на поле. У Зинченко тоже есть недостатки – это отбор мяча, но это естественно, ведь до перехода в Англию он этим вообще не занимался. Также он слабенько играет вверху головой, иногда теряет позицию, не успевая страховать партнеров. Но эти недостатки с лихвой перекрываются большими достоинствами.

Игрок ли он мирового уровня? Я думаю, в данный момент Зинченко не топовый, но в третьей четверти лучших он уже находится. Однако у него есть все качества, чтобы вырасти в игрока мирового уровня. Зинченко грамотный и трудолюбивый парень, у него европейский менталитет, он умеет быстро вливаться в коллектив, а это очень важно», - сказал Цыткин.

В этом сезоне 26-летний Зинченко в составе «Арсенала» провел 27 матчей во всех турнирах, в которых он забил один мяч и сделал два ассиста.