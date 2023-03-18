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  4. Зинченко – лучший левый защитник мира по версии FourFourTwo
Англия
18 марта 2023, 16:12 |
1416
6

Зинченко – лучший левый защитник мира по версии FourFourTwo

Авторитетное издание высоко ценит украинца

18 марта 2023, 16:12 |
1416
6
Зинченко – лучший левый защитник мира по версии FourFourTwo
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Известное издание FourFourTwo составило свой рейтинг 10 лучших левых защитников мира. На первое места поставили украинца Александра Зинченко из «Арсенала».

Топ-10 левых защитников мира по версии FourFourTwo:

1. Александр Зинченко (Арсенал).

2. Люк Шоу (Манчестер Юнайтед).

3. Тео Эрнандес (Милан).

4. Эндрю Робертсон (Ливерпуль)

5. Альфонсо Дэвис (Бавария).

6. Натан Аке (Манчестер Сити).

7. Ферлан Менди (Реал).

8. Жорди Альба (Барселона).

9. Нуну Мендеш (ПСЖ).

10. Бен Чилвелл (Челси).

«Похоже, Артета пригласил Зинченко в «Арсенал» с намерением использовать в полузащите, но в этом сезоне Александр преуспевает на позиции левого защитника. Подбирая мяч из глубины, и перемещая его в центральные зоны, украинец может диктовать игру великолепными передачами. Также он обеспечивает прочную защиту.

Его статистика тоже обманчива. Один гол и два ассиста не говорят о том, что Зинченко не важен для «Канониров». Он ломает линии соперника передачами, идеально пасуя Эдегору или деликатно играя на Мартинелли и Сака. Не факт, что без украинца «Арсенал» достиг бы нынешних высот», – так описывает Зинченко FourFourTwo.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон FourFourTwo
Источник FourFourTwo
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Комментарии 6
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Pedro
Трохи перебільшено
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+1
Mike000000
А что это за таконэе извесное издание😂😂😂😂
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-1
Octopus
Они четвертую команду Португалии не смогли обыграть, какие такие нынешние высоты?
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-1
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