Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мои коты популярней, чем Рух»

Бывший игрок киевского «Динамо», а ныне известный футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал слова Григория Козловского о его котах, которые, по мнению основателя львовского «Руха», находятся на дне украинской спортивной журналистики.

«Тут Козловский вспомнил моих котов. Могу скромненько ответить. Мне кажется, мои коты популярней, чем «Рух». А если серьезно, Козловский, давай я найду тебе тренера, может, начнешь выигрывать», - написал Леоненко.

Напомним, недавно основатель «Руха» пристыдил украинского инсайдера.