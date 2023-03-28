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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мои коты популярней, чем Рух»
Украина. Премьер лига
28 марта 2023, 02:50 |
171
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мои коты популярней, чем Рух»

Футбольный эксперт жестко ответил Григорию Козловскому

28 марта 2023, 02:50 |
171
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мои коты популярней, чем Рух»
КУБЛО. Виктор Леоненко

Бывший игрок киевского «Динамо», а ныне известный футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал слова Григория Козловского о его котах, которые, по мнению основателя львовского «Руха», находятся на дне украинской спортивной журналистики.

«Тут Козловский вспомнил моих котов. Могу скромненько ответить. Мне кажется, мои коты популярней, чем «Рух». А если серьезно, Козловский, давай я найду тебе тренера, может, начнешь выигрывать», - написал Леоненко.

Напомним, недавно основатель «Руха» пристыдил украинского инсайдера.

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Виктор Леоненко Рух Львов Григорий Козловский
Источник Youtube-канал Виктора Леоненко
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