Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мои коты популярней, чем Рух»
Футбольный эксперт жестко ответил Григорию Козловскому
Бывший игрок киевского «Динамо», а ныне известный футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал слова Григория Козловского о его котах, которые, по мнению основателя львовского «Руха», находятся на дне украинской спортивной журналистики.
«Тут Козловский вспомнил моих котов. Могу скромненько ответить. Мне кажется, мои коты популярней, чем «Рух». А если серьезно, Козловский, давай я найду тебе тренера, может, начнешь выигрывать», - написал Леоненко.
Напомним, недавно основатель «Руха» пристыдил украинского инсайдера.
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