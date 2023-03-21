Ниже только коты Леоненко. Основатель Руха пристыдил украинского инсайдера
Григорий Козловский устроил «прожарку» Михаилу Спиваковскому
Григорий Козловский, который является мужем президента «Руха» Юлии Думанской, прокомментировал инсайд ведущего программы «ТаТоТаке» Михаила Спиваковского о том, что львовский клуб может стать сателлитом донецкого «Шахтера»
«Инсайды, которым позавидует соловьев украинского футбола. Ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский недавно прогнозировал переход трех игроков «Руха» в «Динамо», а теперь запел о «Шахтере». Похоже на какую-то несуразную театральную постановку.
С таким полетом фантазии и до уровня Бурбаса можно свалиться. Ниже – только коты Леоненко со своими инсайдами», - написал Козловский в Facebook, прикрепив к публикации мем о Спиваковском.
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