Ниже только коты Леоненко. Основатель Руха пристыдил украинского инсайдера

Григорий Козловский, который является мужем президента «Руха» Юлии Думанской, прокомментировал инсайд ведущего программы «ТаТоТаке» Михаила Спиваковского о том, что львовский клуб может стать сателлитом донецкого «Шахтера»

«Инсайды, которым позавидует соловьев украинского футбола. Ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский недавно прогнозировал переход трех игроков «Руха» в «Динамо», а теперь запел о «Шахтере». Похоже на какую-то несуразную театральную постановку.

С таким полетом фантазии и до уровня Бурбаса можно свалиться. Ниже – только коты Леоненко со своими инсайдами», - написал Козловский в Facebook, прикрепив к публикации мем о Спиваковском.