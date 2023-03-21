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  4. Ниже только коты Леоненко. Основатель Руха пристыдил украинского инсайдера
Украина. Премьер лига
21 марта 2023, 11:50 |
861
1

Ниже только коты Леоненко. Основатель Руха пристыдил украинского инсайдера

Григорий Козловский устроил «прожарку» Михаилу Спиваковскому

21 марта 2023, 11:50 |
861
1
Ниже только коты Леоненко. Основатель Руха пристыдил украинского инсайдера
ФК Рух Львов. Григорий Козловский

Григорий Козловский, который является мужем президента «Руха» Юлии Думанской, прокомментировал инсайд ведущего программы «ТаТоТаке» Михаила Спиваковского о том, что львовский клуб может стать сателлитом донецкого «Шахтера»

«Инсайды, которым позавидует соловьев украинского футбола. Ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский недавно прогнозировал переход трех игроков «Руха» в «Динамо», а теперь запел о «Шахтере». Похоже на какую-то несуразную театральную постановку.

С таким полетом фантазии и до уровня Бурбаса можно свалиться. Ниже – только коты Леоненко со своими инсайдами», - написал Козловский в Facebook, прикрепив к публикации мем о Спиваковском.

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Михаил Спиваковский Григорий Козловский Виктор Леоненко Рух Львов
Источник Facebook
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luceorius
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