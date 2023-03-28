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Чемпионат Европы
28 марта 2023, 02:30 | Обновлено 28 марта 2023, 02:38
53
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Наши важнейшие матчи еще впереди»

Хавбек сборной Украины – о поражении от Англии

28 марта 2023, 02:30 | Обновлено 28 марта 2023, 02:38
53
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Наши важнейшие матчи еще впереди»
УАФ. Руслан Малиновский (справа)

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал поражение от национальной команды Англии (0:2) в стартовом матче квалификации Евро-2024.

– Тяжелая игра, в конце концов так и ожидалось. Соперник был сильнее нас...
– Это футбол, еще много игр впереди. Там Италия проиграла Англии, это топ-сборная, но мы старались играть. Да, были ошибки, но все старались, отрабатывали все 90 минут. Сказать, что кто-то не работал сегодня – все работали, но результат такой. Конечно, может в атаке могли создать немножко больше, но это футбол. Еще много игр впереди, двигаемся дальше.

– Какое впечатление на тебя произвела Англия? Трудно это признавать, но возможно именно их исполнительское мастерство сыграло определяющую роль?
– Конечно, индивидуальное мастерство у них на высоком уровне, но может немножко много им дали свободы. Возможно, немного низко играли, стоило более агрессивно. Не знаю, тяжело говорить после игры, что могли сделать лучше. Только завершился матч, проанализируем и, конечно, следующую встречу мы надеемся сыграем намного лучше.

Вся борьба впереди и наши важнейшие матчи еще впереди. Это только первый тур. Все возможно, поэтому нам нужно в июне брать очки. Мы играем две игры, а дальше будет Италия, снова Англия. Сейчас необходимо доработать и потом готовиться на июнь. Сейчас ребята приехали с очень положительными эмоциями, все работали, интенсивно и матч неплохо с «Брентфордом» сыграли, много создавали. Но сегодня сложилось так. Надо быть профессионалами, принять это поражение и двигаться дальше и сыграть следующую игру намного лучше.

– Твой синяк, это результат того столкновения, которое было в начале игры?
– Где-то на 30-ой секунде попали. Я запомнил его (смеется) – это был Чиллвелл. Немножко голова болела в первом тайме, но сейчас лучше.

– Как-то повлиял на тебя это эпизод, может выбил из колеи?
– Нет, это рабочий футбольный момент, много столкновений бывает, поэтому ничего страшного.

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Источник ВЗбирна
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