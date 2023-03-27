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Евро
Австрия
27.03.2023 21:45 – FT 2 : 1
Эстония
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27 марта 2023, 23:45 |
209
0

Швеция забила пять голов, Австрия дожала Эстонию

Австрия лидирует после двух туров

27 марта 2023, 23:45 |
209
0
Швеция забила пять голов, Австрия дожала Эстонию
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Швеции в матче отбора Евро-2024 на своем поле сумела обыграть Азербайджан со счетом 5:0. В первой встрече шведы проиграли Бельгии, которая сегодня отдыхала.

В другой встрече Австрия дожала Эстонию.

Отбор Евро-2024. Группа F

Австрия - Эстония 2:1
Голы: Кайнц, 68, Грегориш, 88 - Саппинен, 25

Швеция - Азербайджан 5:0
Голы: Форсберг, 38, Мустафазада, 65 (в свои ворота), Гьокерес, 79, Карлссон, 88, Эланга, 89

1. Австрия - 6
2. Бельгия - 3
3. Швеция - 3
4. Эстония - 0
5. Азербайджан - 0

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Источник Sport.ua
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