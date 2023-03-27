Швеция забила пять голов, Австрия дожала Эстонию

Сборная Швеции в матче отбора Евро-2024 на своем поле сумела обыграть Азербайджан со счетом 5:0. В первой встрече шведы проиграли Бельгии, которая сегодня отдыхала.

В другой встрече Австрия дожала Эстонию.

Отбор Евро-2024. Группа F

Австрия - Эстония 2:1

Голы: Кайнц, 68, Грегориш, 88 - Саппинен, 25

Швеция - Азербайджан 5:0

Голы: Форсберг, 38, Мустафазада, 65 (в свои ворота), Гьокерес, 79, Карлссон, 88, Эланга, 89

1. Австрия - 6

2. Бельгия - 3

3. Швеция - 3

4. Эстония - 0

5. Азербайджан - 0