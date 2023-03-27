СТАХОВСКИЙ: «Если начнем бойкот, просто потеряем украинский теннис»
Украинский теннисист выступает против бойкота соревнований с участием рф и рб
Украинский теннисист Сергей Стаховский выступает против бойкота соревнований, если к ним допустят спортсменов из стран-агрессоров.
«Каждый спорт – это отдельная история, отдельный подход. Могу четко сказать о теннисе, что если мы перестанем выступать на соревнованиях с россиянами и белорусами, то мы просто потеряем теннис как спорт. В Украине его не будет существовать.
По моему мнению, украинские спортсмены должны участвовать в Олимпиаде. Если они туда квалифицировались, заслужили это. Они будут отстаивать честь Украины.
Даже если туда попадут оккупантские спортсмены, это не изменит того факта, что спорт в Украине должен жить и развиваться. Конечно, это решение должно быть политическим, но так же и каждый спортсмен должен принять решение для себя».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист раскритиковал решение Руслана Ротаня
Проведение турнира вот уже второй раз может быть отменено…
Колись бачив як він поводить себе на корті наживо. Але піпл хаває патріотизм навіть від партії регіонів та опзж. Тому патріотизм Стаховського та його "бойового товариша" Долгополова заходять більшості без жодних сумнівів.
Там ще й полководець Сапронов, теж в патріотичному авангарді.