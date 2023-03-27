СТАХОВСКИЙ: «Если начнем бойкот, просто потеряем украинский теннис»

Украинский теннисист Сергей Стаховский выступает против бойкота соревнований, если к ним допустят спортсменов из стран-агрессоров.

«Каждый спорт – это отдельная история, отдельный подход. Могу четко сказать о теннисе, что если мы перестанем выступать на соревнованиях с россиянами и белорусами, то мы просто потеряем теннис как спорт. В Украине его не будет существовать.

По моему мнению, украинские спортсмены должны участвовать в Олимпиаде. Если они туда квалифицировались, заслужили это. Они будут отстаивать честь Украины.

Даже если туда попадут оккупантские спортсмены, это не изменит того факта, что спорт в Украине должен жить и развиваться. Конечно, это решение должно быть политическим, но так же и каждый спортсмен должен принять решение для себя».