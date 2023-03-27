Наставник Жироны: «Игра Цыганкова не удивила, но ждем еще большего»

Наставник «Жироны» Мичел не удивлен выступлениями Виктора Цыганкова в новой команде, но ждет еще более уверенных действий от украинца.

«Виктор – игрок очень высокого уровня. У него природный талант, а также отличные физические и технические качества. Он знает, что ему нужно улучшить. Есть вопросы с испанским языком, у Цыганкова еще нет полной уверенности в отношениях с новыми партнерами. Кроме того, он впервые за много лет сменил команду».

«Но уровень игры Цыганкова нас не удивил, а мы надеемся, что еще в этом сезоне увидим от него еще более классные выступления», — сказал Мичел в комментарии L'Esportiu.

Цыганков в семи матчах в Ла Лиге забил три гола и сделал три результативные передачи.