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  4. Наставник Жироны: «Игра Цыганкова не удивила, но ждем еще большего»
Испания
27 марта 2023, 22:12 |
823
0

Наставник Жироны: «Игра Цыганкова не удивила, но ждем еще большего»

У игрока 3+3 в Ла Лиге

27 марта 2023, 22:12 |
823
0
Наставник Жироны: «Игра Цыганкова не удивила, но ждем еще большего»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Наставник «Жироны» Мичел не удивлен выступлениями Виктора Цыганкова в новой команде, но ждет еще более уверенных действий от украинца.

«Виктор – игрок очень высокого уровня. У него природный талант, а также отличные физические и технические качества. Он знает, что ему нужно улучшить. Есть вопросы с испанским языком, у Цыганкова еще нет полной уверенности в отношениях с новыми партнерами. Кроме того, он впервые за много лет сменил команду».

«Но уровень игры Цыганкова нас не удивил, а мы надеемся, что еще в этом сезоне увидим от него еще более классные выступления», — сказал Мичел в комментарии L'Esportiu.

Цыганков в семи матчах в Ла Лиге забил три гола и сделал три результативные передачи.

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