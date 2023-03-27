Фенербахче подписал договор о сотрудничестве с рашистским зенитом
Соглашение рассчитано на два года, клубы будут организовывать спарринги
Официально объявлено о подписании контракта о сотрудничестве между турецким «Фенербахче» и рашистским «зенитом».
Соглашение рассчитано на два года. Клубы будут организовывать товарищеские матчи, обмениваться опытом в разных областях, развивать любительский футбол, обмениваться игроками академий.
Сотрудничество охватывает мужские и женские футбольные команды, мужские баскетбольные команды и ряд других проектов.
Заявление «Фенербахче»: «Мы надеемся, что этот шаг, который мы рассматриваем как важное партнерство и который, как мы верим, будет развиваться все сильнее в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, приведет к положительным результатам и будет полезным для нашего клуба».
Клубы совместно будут развивать любительский футбол, а также создавать и реализовывать программы по двустороннему обмену игроков академии.
23 марта команды провели товарищеский матч, который завершился со счетом 2:2. Средства, вырученные от проведения игры, направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясений в Турции.
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