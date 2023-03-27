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Турция
27 марта 2023, 21:09 | Обновлено 27 марта 2023, 21:21
347
0

Фенербахче подписал договор о сотрудничестве с рашистским зенитом

Соглашение рассчитано на два года, клубы будут организовывать спарринги

27 марта 2023, 21:09 | Обновлено 27 марта 2023, 21:21
347
0
Фенербахче подписал договор о сотрудничестве с рашистским зенитом
Getty Images/Global Images Ukraine

Официально объявлено о подписании контракта о сотрудничестве между турецким «Фенербахче» и рашистским «зенитом».

Соглашение рассчитано на два года. Клубы будут организовывать товарищеские матчи, обмениваться опытом в разных областях, развивать любительский футбол, обмениваться игроками академий.

Сотрудничество охватывает мужские и женские футбольные команды, мужские баскетбольные команды и ряд других проектов.

Заявление «Фенербахче»: «Мы надеемся, что этот шаг, который мы рассматриваем как важное партнерство и который, как мы верим, будет развиваться все сильнее в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, приведет к положительным результатам и будет полезным для нашего клуба».

Клубы совместно будут развивать любительский футбол, а также создавать и реализовывать программы по двустороннему обмену игроков академии.

23 марта команды провели товарищеский матч, который завершился со счетом 2:2. Средства, вырученные от проведения игры, направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясений в Турции.

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Источник Sport.ua
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