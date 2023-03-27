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  4. ТРУБИН: «Сборной не хватало длинных передач за спины защитникам»
Чемпионат Европы
27 марта 2023, 20:25 | Обновлено 27 марта 2023, 20:39
265
0

ТРУБИН: «Сборной не хватало длинных передач за спины защитникам»

Голкипер сборной Украины прокомментировал поражение от команды Англии

27 марта 2023, 20:25 | Обновлено 27 марта 2023, 20:39
265
0
ТРУБИН: «Сборной не хватало длинных передач за спины защитникам»
УАФ. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал поражение от Англии (0:2) в квалификации Евро-2024:

«Эпизод, когда в меня влетел Мэддисон? Там не сильно больно было. Мог быть такой ужасный момент, но хорошо, что все обошлось. Но нужно сразу ловить мяч, чтобы не было таких моментов. Это игра, бывают такие микроошибки. Главное, что не пропустили и продолжили играть.

Моих 5 сэйвов? Что есть, то есть. Было бы лучше, если бы было 7. Боялся ли играть против Кейна? Не было такого, что я кого-то боялся. Конечно, Кейн – один из лучших или же самый лучший форвард мира сейчас. Тем более, он забил больше всех в истории сборной Англии. Надо было хорошо готовиться, но кого-то бояться – такого не было.

Что не удалось команде? Считаю, что, наверное, не хватило длинных передач на чужую половину поля за спины защитникам. Возможно, тогда нужно было больше открываться. Для кого-то это была первая игра при такой тактике, поэтому было тяжело, но были хорошие моменты, когда хорошо выходили (в атаку). Если можем играть с такими сборными как Англия, то с каждым матчем, каждым тренировочным сбором будем прибавлять. Будем лучше понимать, когда требуется короткий пас, а когда играть в зону. Считаю, что в следующих матчах будет более атакующая игра и больше моментов и голов.

Следующие соперники, Северная Македония и Мальта? Могу сказать, что сейчас все сборные добавляют. Не считаю, что это будет лёгкая прогулка. Тем более, помню, как мы играли против Македонии на Евро. Тогда было очень тяжело. Еще много времени, но нужно будет готовиться. И с таким же настроением, как против Англии – максимальная концентрация и фокус на своей игре, а также на сильных и слабых сторонах соперника, и все будет хорошо».

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сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Англия - Украина Евро-2024 Анатолий Трубин
Источник ВЗбирна
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