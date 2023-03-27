Вновь забил. Украинец внес вклад в успех своей команды в Кубке Казахстана

Украинский вингер Виталий Балашов отметился голом в матче «Турана» с командой «Хан-Тенгри» в групповом турнире розыгрыша Кубка Казахстана.

32-летний украинец отличился на 25-й минуте встречи, чем положил начало победе «Турана» со счетом 4:3. Решающий гол команда украинца забила в компенсированное время поединка.

Одержав победу, «Туран» с 9-ю очками из девяти возможных стал победителем группы и завоевал путевку в плей-офф Кубка Казахстана.

Напомним, ранее Виталий Балашов стал автором одного из голов в матче кубкового турнира с командой «Жетысай».