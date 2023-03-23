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23 марта 2023, 16:37 | Обновлено 23 марта 2023, 16:55
216
0

Украинец помог голом своей команде добиться победы в Кубке Казахстана

Балашов отличился в составе «Турана»

23 марта 2023, 16:37 | Обновлено 23 марта 2023, 16:55
216
0
Украинец помог голом своей команде добиться победы в Кубке Казахстана
Instagram. Виталий Балашов

32-летний украинский вингер Виталий Балашов стал автором одного гола в матче группового турнира Кубка Казахстана «Туран» – «Жетисай».

Точным ударом на 88-й минуте игры Балашов установил окончательный результат игры – 4:0 в пользу «Турана».

После этой победы клуб, цвета которого защищает украинский игрок, расположился на первой позиции в своем квартете розыгрыша. У него 6 очков из шести возможных. Таким же показатели и у команды «Хан-Тенгри», но худшая, чем у «Турана», разница забитых и пропущенных голов. Лидеры группы выяснят отношения в очном противостоянии 27 марта. Победитель квартета станет обладателем путевки в плей-офф.

В нынешнем сезоне 2023 года в казахстанском футболе Балашов провел за «Туран» лишь первую игру. В предыдущем 2022 году украинец, будучи игроком клуба «Актобе», провел во всех турнирах 28 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.

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Виталий Балашов Туран Казахстан Кубок Казахстана по футболу наши за границей
Источник Sport.ua
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