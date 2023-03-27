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Украина. Премьер лига
27 марта 2023, 17:59 | Обновлено 27 марта 2023, 18:20
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0

Андрей ТКАЧУК: «Мотивация у меня никогда не исчезала»

Новичок «Металлиста 1925» дал первое интервью в качестве игрока клуба

27 марта 2023, 17:59 | Обновлено 27 марта 2023, 18:20
71
0
Андрей ТКАЧУК: «Мотивация у меня никогда не исчезала»
ФК Ворскла Полтава. Андрей Ткачук

35-летний полузащитник Андрей Ткачук поделился впечатлениями от подписания контракта с харьковским «Металлистом 1925» и рассказал о планах.

– Планировал ли ты, когда зимой уходил из «Карпат», что раньше львовского клуба окажешься в УПЛ?

– Конечно, не хотелось еще завершать карьеру, когда уходил из «Карпат». Надеялся, что найду команду. В принципе, были варианты, но, скажем так, куда меня звали, не хотелось уходить, а куда хотелось, то не звали. Поэтому я до последнего выжидал. И вот появился такой вариант с «Металлистом 1925», и я сразу откликнулся на такое предложение.

– Ты очень опытный футболист. Какие личные цели, мотивация?

– Мотивация у меня никогда не исчезала. Я всегда отдавался в поле на 100%. На возраст не смотрю, у меня, тьфу-тьфу-тьфу, не было никогда серьезных травм. За последние три года я ни одной тренировки не пропустил, держал себя в форме. Поэтому считаю, что физическое состояние позволяет мне еще играть.

– Ты начинал играть вместе с тренером «Металлиста» Олегом Голодюком и даже немного старше его. Уже обсуждали, какой будет коммуникация, взаимодействие?

– Конечно, разговаривали с ним. Я понимаю, что он сейчас мой тренер, должна быть некая субординация. Мы умные люди, все понимаем, потому не будет никаких непонятностей.

– Кроме знакомства с тренером, в команде еще есть далеко не один игрок, с которым твои пути по-прежнему пересекались в одной команде. Благодаря этому адаптация должна быть легкой и быстрой?

– Конечно, я очень многих знаю. А те, кого не знаю, мы с ними пересекались на футбольном поле, были соперниками. В принципе меня приняли сразу, с первого дня. Чувствую, что ребята меня знают, относятся с уважением, как и я к ним. Никаких проблем с адаптацией у меня нет.

Здесь очень хорошая, дружелюбная атмосфера, только на позитиве все трудятся, многие футболисты улыбаются, это очень классно. Это помогает приспособиться. Я считаю, что все задачи, которые руководство клуба поставит перед командой до завершения сезона, мы сможем выполнить в такой атмосфере.

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Андрей Ткачук Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Металлист 1925
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