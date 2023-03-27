ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал 35-летнего полузащитника Карпат

ФК «Металлист 1925» заключил контракт с украинским полузащитником Андреем Ткачуком. Срок соглашения действует к концу текущего сезона.

Основная позиция 35-летнего футболиста – опорный полузащитник. В «Металлисте 1925» Ткачук будет выступать под 19-м номером.

На профессиональном уровне выступал за львовские «Карпаты», киевский «Арсенал», полтавскую «Ворсклу», казахстанские «Акжайик» и «Атарау», одесский «Черноморец» и «Минай». Последние полтора года играл за львовские «Карпаты» (31 матч, 2 гола).

На уровне УПЛ в активе Ткачука 245 матчей, в которых он забил 9 голов и отдал три результативных передачи. В еврокубках полузащитник сыграл 17 матчей, забил один гол и отдал четыре ассиста.