ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с двумя игроками

Львовские «Карпаты» официально сообщили о прекращении сотрудничества с двумя игроками. Речь идет об Андрее Ткачуке и Юрии Репете.

Ткачук провел в «Карпатах» последние полтора сезона, и суммарно сыграл за команду 28 матчей. 10 из них – в нынешнем сезоне.

Репета выступал за «Карпаты» с лета 2022 года. Принял участие в 6 матчах и забил один гол, в ворота «Диназа».

Ранее «Карпаты» арендовали у «Черноморца» Ивана Бобко.