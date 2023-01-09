Украина. Первая лига09 января 2023, 19:24 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с двумя игроками
Андрей Ткачук и Юрий Репета покинули клуб
09 января 2023, 19:24 |
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Львовские «Карпаты» официально сообщили о прекращении сотрудничества с двумя игроками. Речь идет об Андрее Ткачуке и Юрии Репете.
Ткачук провел в «Карпатах» последние полтора сезона, и суммарно сыграл за команду 28 матчей. 10 из них – в нынешнем сезоне.
Репета выступал за «Карпаты» с лета 2022 года. Принял участие в 6 матчах и забил один гол, в ворота «Диназа».
Ранее «Карпаты» арендовали у «Черноморца» Ивана Бобко.
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