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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с двумя игроками
Украина. Первая лига
09 января 2023, 19:24 |
1197
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с двумя игроками

Андрей Ткачук и Юрий Репета покинули клуб

09 января 2023, 19:24 |
1197
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с двумя игроками
ФК Карпаты. Андрей Ткачук

Львовские «Карпаты» официально сообщили о прекращении сотрудничества с двумя игроками. Речь идет об Андрее Ткачуке и Юрии Репете.

Ткачук провел в «Карпатах» последние полтора сезона, и суммарно сыграл за команду 28 матчей. 10 из них – в нынешнем сезоне.

Репета выступал за «Карпаты» с лета 2022 года. Принял участие в 6 матчах и забил один гол, в ворота «Диназа».

Ранее «Карпаты» арендовали у «Черноморца» Ивана Бобко.

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Карпаты Львов Андрей Ткачук Юрий Репета Первая лига Украины
Источник ФК Карпаты Львов
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