Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все ради Месси. Клубы МЛС готовы к беспрецедентному шагу
Другие новости
27 марта 2023, 16:59 | Обновлено 27 марта 2023, 17:09
1061
2

Все ради Месси. Клубы МЛС готовы к беспрецедентному шагу

За океаном сильно хотят видеть аргентинца у себя

27 марта 2023, 16:59 | Обновлено 27 марта 2023, 17:09
1061
2
Все ради Месси. Клубы МЛС готовы к беспрецедентному шагу
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Футбольные клубы, которые входят в состав МЛС, согласились выплачивать часть зарплаты Лионеля Месси ради его перехода в лигу.

Сообщается, что главным претендентом на аргентинского нападающего является клуб «Интер Майами». Однако он не может взять на себя выплату Месси всей его зарплаты. Ввиду этого владельцы клубов МЛС договорились о том, что все команды будут выплачивать какую-то определенную часть зарплаты форварда.

Сейчас Лионель Месси защищает цвета парижского «ПСЖ». Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Датский центрбек с украинскими корнями перешел в Хьюстон Динамо
Жоан ЛАПОРТА: «Двери Барселоны для Месси открыты»
Лионель МЕССИ: «Давайте наслаждаться этой третьей звездой»
Лионель Месси MLS Интер Майами
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024
Футбол | 26 марта 2023, 20:57 197
Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024
Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024

Судьбу поединка решили голы в конце первого тайма

Стивен ДЖЕРРАРД: «Мудрик все еще учится играть»
Футбол | 27 марта 2023, 17:19 3
Стивен ДЖЕРРАРД: «Мудрик все еще учится играть»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Мудрик все еще учится играть»

Английский специалист – об игре украинского хавбека в матче с Англией

Йожеф САБО: «Мне стыдно, что Коноплянку выпустили на полторы минуты»
Футбол | 27.03.2023, 13:46
Йожеф САБО: «Мне стыдно, что Коноплянку выпустили на полторы минуты»
Йожеф САБО: «Мне стыдно, что Коноплянку выпустили на полторы минуты»
ВИДЕО. Два гола за 3 минуты. Кейн и Сака забили Трубину в конце 1-го тайма
Футбол | 26.03.2023, 19:47
ВИДЕО. Два гола за 3 минуты. Кейн и Сака забили Трубину в конце 1-го тайма
ВИДЕО. Два гола за 3 минуты. Кейн и Сака забили Трубину в конце 1-го тайма
ОФИЦИАЛЬНО. Конте уволен с поста главного тренера Тоттенхэма
Футбол | 27.03.2023, 00:32
ОФИЦИАЛЬНО. Конте уволен с поста главного тренера Тоттенхэма
ОФИЦИАЛЬНО. Конте уволен с поста главного тренера Тоттенхэма
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
K 12
Так а играть он за кого будет?
Ответить
+2
luceorius
 Звучить, як передчасний першоквітневий жарт.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший чемпион мира: «Cудя по всему, Фьюри не верит в победу над Усиком»
Бывший чемпион мира: «Cудя по всему, Фьюри не верит в победу над Усиком»
27.03.2023, 11:33
Бокс
Без Ярмоленко и Попова. Известна заявка сборной Украины на матч с Англией
Без Ярмоленко и Попова. Известна заявка сборной Украины на матч с Англией
26.03.2023, 10:18 29
Футбол
Дебют Петракова. Сборная Армении на своем поле проиграла Турции
Дебют Петракова. Сборная Армении на своем поле проиграла Турции
25.03.2023, 20:55 9
Футбол
Польская теннисистка обыграла Азаренко на крупном турнире в Майами
Польская теннисистка обыграла Азаренко на крупном турнире в Майами
26.03.2023, 01:15 5
Теннис
Не удивило. Уайлдер спокойно отреагировал на отмену боя Усик – Фьюри
Не удивило. Уайлдер спокойно отреагировал на отмену боя Усик – Фьюри
26.03.2023, 11:12 3
Бокс
ВИДЕО. Хосе Рамирес остановил Ричарда Комми в 11-м раунде
ВИДЕО. Хосе Рамирес остановил Ричарда Комми в 11-м раунде
26.03.2023, 10:30
Бокс
Чемпион мира-1998 рассказал, почему Мудрику рано играть в основе Челси
Чемпион мира-1998 рассказал, почему Мудрику рано играть в основе Челси
25.03.2023, 22:07 4
Футбол
Тухель хочет перетащить в Баварию четырех игроков Челси
Тухель хочет перетащить в Баварию четырех игроков Челси
26.03.2023, 12:38 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности