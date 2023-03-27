Все ради Месси. Клубы МЛС готовы к беспрецедентному шагу

Футбольные клубы, которые входят в состав МЛС, согласились выплачивать часть зарплаты Лионеля Месси ради его перехода в лигу.

Сообщается, что главным претендентом на аргентинского нападающего является клуб «Интер Майами». Однако он не может взять на себя выплату Месси всей его зарплаты. Ввиду этого владельцы клубов МЛС договорились о том, что все команды будут выплачивать какую-то определенную часть зарплаты форварда.

Сейчас Лионель Месси защищает цвета парижского «ПСЖ». Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.