Все ради Месси. Клубы МЛС готовы к беспрецедентному шагу
За океаном сильно хотят видеть аргентинца у себя
Футбольные клубы, которые входят в состав МЛС, согласились выплачивать часть зарплаты Лионеля Месси ради его перехода в лигу.
Сообщается, что главным претендентом на аргентинского нападающего является клуб «Интер Майами». Однако он не может взять на себя выплату Месси всей его зарплаты. Ввиду этого владельцы клубов МЛС договорились о том, что все команды будут выплачивать какую-то определенную часть зарплаты форварда.
Сейчас Лионель Месси защищает цвета парижского «ПСЖ». Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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