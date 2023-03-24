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Испания
24 марта 2023, 16:04 |
73
0

Жоан ЛАПОРТА: «Двери Барселоны для Месси открыты»

Президент «Барселоны» – о возможном возвращении аргентинца

24 марта 2023, 16:04 |
73
0
Жоан ЛАПОРТА: «Двери Барселоны для Месси открыты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможное возвращение Лионеля Месси в Каталонию:

«Месси – лучший игрок в истории. Он самый важный игрок в истории «Барселоны». Я должен быть очень осторожным в своих словах, ведь Месси – футболист «ПСЖ», и я должен проявлять уважение. Лео знает, что он в наших сердцах. Он является частью нашей эмблемы.

Когда я стал президентом «Барсы», мне досталось не очень хорошее наследие, и мне пришлось принять решение, которым я не был доволен. Я должен найти способ улучшить нынешние отношения Месси с «Барсой». Посмотрим, но он знает, что двери «Барселоны» для него открыты».

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Жоан Лапорта Барселона Лионель Месси ПСЖ
Источник Relevo
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