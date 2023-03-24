Жоан ЛАПОРТА: «Двери Барселоны для Месси открыты»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможное возвращение Лионеля Месси в Каталонию:

«Месси – лучший игрок в истории. Он самый важный игрок в истории «Барселоны». Я должен быть очень осторожным в своих словах, ведь Месси – футболист «ПСЖ», и я должен проявлять уважение. Лео знает, что он в наших сердцах. Он является частью нашей эмблемы.

Когда я стал президентом «Барсы», мне досталось не очень хорошее наследие, и мне пришлось принять решение, которым я не был доволен. Я должен найти способ улучшить нынешние отношения Месси с «Барсой». Посмотрим, но он знает, что двери «Барселоны» для него открыты».