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  4. ФОТО. Свитолина готовится к старту нового сезона в академии Муратоглу
WTA
27 марта 2023, 16:54 |
699
0

ФОТО. Свитолина готовится к старту нового сезона в академии Муратоглу

Элина проводит подготовку во Франции

27 марта 2023, 16:54 |
699
0
ФОТО. Свитолина готовится к старту нового сезона в академии Муратоглу
Инстаграм Элины Свитолиной

Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина показала, как готовится к возвращению на корт.

28-летняя украинка проводит подготовку в Академии Патрика Муратоглу во Франции под руководством нового тренера Рамона Слейтера.

Отметим, что в апреле Свитолина возвращается на корт после декретного отпуска. Украинка сыграет на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

Свой последний официальный матч Элина провела в конце марта прошлого года на соревнованиях в Индиан-Уэллс.

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Академия Муратоглу Элина Свитолина фото Рамон Слейтер
Источник Instagram
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