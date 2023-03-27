ФОТО. Свитолина готовится к старту нового сезона в академии Муратоглу

Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина показала, как готовится к возвращению на корт.

28-летняя украинка проводит подготовку в Академии Патрика Муратоглу во Франции под руководством нового тренера Рамона Слейтера.

Отметим, что в апреле Свитолина возвращается на корт после декретного отпуска. Украинка сыграет на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

Свой последний официальный матч Элина провела в конце марта прошлого года на соревнованиях в Индиан-Уэллс.