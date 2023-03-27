ФОТО. Свитолина и Монфис посетили благотворительный Бал роз

Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис посетили благотворительный «Бал роз».

Известные теннисисты стали гостями ежегодного мероприятия, которое устраивает в Монако Фонд принцессы Грейс Келли.

В этом году темой «Бала роз» стал Болливуд. Фонд Грейс Келли помогает талантливой молодежи, культурным и образовательным проектам, а также гуманитарным инициативам.

Отметим, что в апреле Свитолина возвращается на корт после декретного отпуска. Украинка сыграет на турнире WTA 500 в Чарльстоне.