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27 марта 2023, 16:10 |
263
1

ФОТО. Свитолина и Монфис посетили благотворительный Бал роз

Известные теннисисты побывали на ежегодном мероприятии в Монако

27 марта 2023, 16:10 |
263
1
ФОТО. Свитолина и Монфис посетили благотворительный Бал роз
Инстаграм Элины Свитолиной

Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис посетили благотворительный «Бал роз».

Известные теннисисты стали гостями ежегодного мероприятия, которое устраивает в Монако Фонд принцессы Грейс Келли.

В этом году темой «Бала роз» стал Болливуд. Фонд Грейс Келли помогает талантливой молодежи, культурным и образовательным проектам, а также гуманитарным инициативам.

Отметим, что в апреле Свитолина возвращается на корт после декретного отпуска. Украинка сыграет на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

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Элина Свитолина Гаэль Монфис фото lifestyle
Источник Instagram
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rozalievka
Там рашиков тенисистов случайно не было? Обняли их  или нет??
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