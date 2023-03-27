Другие новости27 марта 2023, 16:10 |
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ФОТО. Свитолина и Монфис посетили благотворительный Бал роз
Известные теннисисты побывали на ежегодном мероприятии в Монако
27 марта 2023, 16:10 |
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Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис посетили благотворительный «Бал роз».
Известные теннисисты стали гостями ежегодного мероприятия, которое устраивает в Монако Фонд принцессы Грейс Келли.
В этом году темой «Бала роз» стал Болливуд. Фонд Грейс Келли помогает талантливой молодежи, культурным и образовательным проектам, а также гуманитарным инициативам.
Отметим, что в апреле Свитолина возвращается на корт после декретного отпуска. Украинка сыграет на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
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