Георгий СУДАКОВ: «После матча с Англией видим, куда нужно стремиться»

Полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал поражение – 0:2 от команды Англии на «Уэмбли» в матче квалификации Евро-2024.

«Мы понимали, что Англия сейчас входит, пожалуй, в топ-3 сборных мира. Против нее тяжело играть, тем более на «Уэмбли». Очень сложная игра, но у нас был план. Мы хотели контролировать мяч, насколько это было возможно. Понятно, что нужно было играть на наших сильных качествах, а это игра с мячом. Где-то не получалось, но мы выложились на сто процентов. Англия показала свое мастерство, забив два невероятных гола.

В эпизоде с моим ударом в первом тайме Яремчук откатил мяч, я хотел пробить, но там было много соперников. Чуть не получился удар, и его заблокировали.

Я выступал в Лиге чемпионов, но за национальную сборную на таком уровне еще не играл. Это для меня новый вызов. У соперника очень сильный центр поля, защитники. В центре было тяжело, ведь Англия – физически сильная команда. Требовалось очень быстро работать с мячом.

Были как отличные моменты, так и не очень. Но мы поднимаем голову вверх, двигаемся дальше, работаем. Мы видим, куда нужно стремиться. Мы работаем каждый день и прогрессируем», — сказал Георгий Судаков.