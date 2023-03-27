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  4. Руслан РОТАНЬ: «Миколенко перед игрой был под вопросом, проблемы со спиной»
Чемпионат Европы
27 марта 2023, 14:45 |
235
0

Руслан РОТАНЬ: «Миколенко перед игрой был под вопросом, проблемы со спиной»

Тренер рассказал о своих кадровых решениях во втором тайме

27 марта 2023, 14:45 |
235
0
Руслан РОТАНЬ: «Миколенко перед игрой был под вопросом, проблемы со спиной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал тройную замену на 61-й минуте матча против Англии (0:2) в квалификации Евро-2024.

«Что касается Соболя, то Миколенко перед игрой был под вопросом. Проблемы со спиной. А Цыганков и Буяльский мы по плану так и ожидали, что они усилят игру. Если бы мы до перерыва не пропустили, то думаю, что могли бы рассчитывать на большее с выходом этих игроков. Но, к сожалению, не вытерпели.

Мастерство игроков Англии… Те моменты, которые у них были, они воспользовались ими. С высоко поднятой головой идем, у нашей сборной все впереди. Надо забыть эту игру и думать о следующей, – сказал Ротань.

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Руслан Ротань сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Англия - Украина Евро-2024
Источник Украинская ассоциация футбола
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