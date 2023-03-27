Йожеф САБО: «Мне стыдно, что Коноплянку выпустили на полторы минуты»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал выход Евгения Коноплянки на замену в матче квалификации Евро-2024 против Англии (0:2).

«Я сидел у телевизора и мне было стыдно, что его выпустили на полторы минуты. Не нужно так унижать футболиста. Это стыд. Вышел, аут, остановка в игре и судья свистнул.

Зачем было выпускать Коноплянку? Из-за критики решения о вызове? Так нужно было ему дать хотя бы минут 10, чтобы показал, что умеет», - сказал Сабо.

Напомним, Коноплянка впервые за последние 2,5 года сыграл за сборную Украины.