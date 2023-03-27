Виктор ЛЕОНЕНКО: «Некоторые идут в тренеры, чтобы просто покомандовать»
Футбольный эксперт рассказал, почему не собирается начинать тренерскую карьеру
Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины, а ныне известный футбольный эксперт Виктор Леоненко заявил, что категорически не хочет быть тренером.
«Я бы в тренеры точно не пошел, а вот в спортивные директоры пошел. У нас тренер – это папа, мама плюс будешь мало видеть семью. Я такое не люблю, это реально день и ночь надо сидеть.
Некоторые идут в тренеры, чтобы просто покомандовать, но у меня совершенно другой подход – о футболистах надо знать все досконально», - сказал Леоненко.
Напомним, Виктор Леоненко завершил карьеру футболиста в 2001 году, защищая цвета ужгородского «Закарпатья».
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