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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Некоторые идут в тренеры, чтобы просто покомандовать»
Украина. Премьер лига
27 марта 2023, 13:31 | Обновлено 27 марта 2023, 13:38
269
1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Некоторые идут в тренеры, чтобы просто покомандовать»

Футбольный эксперт рассказал, почему не собирается начинать тренерскую карьеру

27 марта 2023, 13:31 | Обновлено 27 марта 2023, 13:38
269
1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Некоторые идут в тренеры, чтобы просто покомандовать»
Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины, а ныне известный футбольный эксперт Виктор Леоненко заявил, что категорически не хочет быть тренером.

«Я бы в тренеры точно не пошел, а вот в спортивные директоры пошел. У нас тренер – это папа, мама плюс будешь мало видеть семью. Я такое не люблю, это реально день и ночь надо сидеть.

Некоторые идут в тренеры, чтобы просто покомандовать, но у меня совершенно другой подход – о футболистах надо знать все досконально», - сказал Леоненко.

Напомним, Виктор Леоненко завершил карьеру футболиста в 2001 году, защищая цвета ужгородского «Закарпатья».

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Виктор Леоненко
Источник FanDay
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Yass
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