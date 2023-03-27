Украина. Премьер лига27 марта 2023, 13:47 |
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Источник: Чурко прооперировали, травма оказалась менее серьезной
Вячеслав может восстановиться к началу следующего сезона
27 марта 2023, 13:47 |
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Хавбек «Зари» Вячеслав Чурко в субботу был прооперирован.
Сообщается, что первоочередная оценка травмы игрока (надрыв хряща в колене - прим.) по результатам МРТ оказалась ошибочной.
Уже по ходу операции стало известно, что повреждение футболиста не столь тяжелое, и на восстановление ему находится не 6-8 месяцев, а 4-5.
Также сообщается, что свою реабилитацию после травмы продолжает голкипер луганчан Никита Турбаевский, в ближайшее время он должен вернуться к тренировкам.
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