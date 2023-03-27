Источник: Чурко прооперировали, травма оказалась менее серьезной

Хавбек «Зари» Вячеслав Чурко в субботу был прооперирован.

Сообщается, что первоочередная оценка травмы игрока (надрыв хряща в колене - прим.) по результатам МРТ оказалась ошибочной.

Уже по ходу операции стало известно, что повреждение футболиста не столь тяжелое, и на восстановление ему находится не 6-8 месяцев, а 4-5.

Также сообщается, что свою реабилитацию после травмы продолжает голкипер луганчан Никита Турбаевский, в ближайшее время он должен вернуться к тренировкам.