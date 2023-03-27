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  4. Источник: Чурко прооперировали, травма оказалась менее серьезной
Украина. Премьер лига
27 марта 2023, 13:47 |
51
0

Источник: Чурко прооперировали, травма оказалась менее серьезной

Вячеслав может восстановиться к началу следующего сезона

27 марта 2023, 13:47 |
51
0
Источник: Чурко прооперировали, травма оказалась менее серьезной
ФК Металлист. Вячеслав Чурко

Хавбек «Зари» Вячеслав Чурко в субботу был прооперирован.

Сообщается, что первоочередная оценка травмы игрока (надрыв хряща в колене - прим.) по результатам МРТ оказалась ошибочной.

Уже по ходу операции стало известно, что повреждение футболиста не столь тяжелое, и на восстановление ему находится не 6-8 месяцев, а 4-5.

Также сообщается, что свою реабилитацию после травмы продолжает голкипер луганчан Никита Турбаевский, в ближайшее время он должен вернуться к тренировкам.

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травма Заря Луганск травма колена Вячеслав Чурко Никита Турбаевский
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