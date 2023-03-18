Украина. Премьер лига18 марта 2023, 14:05 | Обновлено 18 марта 2023, 14:48
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Заря потеряла ключевого игрока на 6–8 месяцев
У Вячеслава Чурко травма колена
18 марта 2023, 14:05 | Обновлено 18 марта 2023, 14:48
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Луганская «Заря» надолго потеряла основного вингера команды Вячеслава Чурко. Об этом сообщает ТаТоТаке.
У Чурко обнаружен надрыв хряща в колене. В следующую субботу, 25 марта, Чурко перенесет операцию. По прогнозам врачей, восстановление 29-летнего вингера займет от 6 до 8 месяцев.
В нынешнем сезоне на счету Вячеслава Чурко 2 гола и 3 ассиста в 18 матчах за «Зарю» во всех турнирах.
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