Заря потеряла ключевого игрока на 6–8 месяцев

Луганская «Заря» надолго потеряла основного вингера команды Вячеслава Чурко. Об этом сообщает ТаТоТаке.

У Чурко обнаружен надрыв хряща в колене. В следующую субботу, 25 марта, Чурко перенесет операцию. По прогнозам врачей, восстановление 29-летнего вингера займет от 6 до 8 месяцев.

В нынешнем сезоне на счету Вячеслава Чурко 2 гола и 3 ассиста в 18 матчах за «Зарю» во всех турнирах.