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Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 14:05 | Обновлено 18 марта 2023, 14:48
1656
0

Заря потеряла ключевого игрока на 6–8 месяцев

У Вячеслава Чурко травма колена

18 марта 2023, 14:05 | Обновлено 18 марта 2023, 14:48
1656
0
Заря потеряла ключевого игрока на 6–8 месяцев
ФК Заря Луганск. Вячеслав Чурко

Луганская «Заря» надолго потеряла основного вингера команды Вячеслава Чурко. Об этом сообщает ТаТоТаке.

У Чурко обнаружен надрыв хряща в колене. В следующую субботу, 25 марта, Чурко перенесет операцию. По прогнозам врачей, восстановление 29-летнего вингера займет от 6 до 8 месяцев.

В нынешнем сезоне на счету Вячеслава Чурко 2 гола и 3 ассиста в 18 матчах за «Зарю» во всех турнирах.

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Заря Луганск Вячеслав Чурко травма травма колена ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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