Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Слова Гарета Саутгейта после победы над Украиной
Чемпионат Европы
27 марта 2023, 13:13 | Обновлено 27 марта 2023, 13:47
521
2

ВИДЕО. Слова Гарета Саутгейта после победы над Украиной

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

27 марта 2023, 13:13 | Обновлено 27 марта 2023, 13:47
521
2
ВИДЕО. Слова Гарета Саутгейта после победы над Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Свой стартовый матч в квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Украины проводила против Англии (0:2). Эта игра стала еще и дебютной в должности главного тренера нашей команды (хотя и с приставкой и.о.) для Руслана Ротаня.

Украинцы долго сдерживали своего более статусного соперника, однако к концу первой половины встречи англичанам удалось забить два гола за три минуты. Эти результативные удары стали единственными в матче.

Напомним, что в отборочной группе сборной Украины, кроме Англии, также Италия, Мальта и Северная Македония. Этот матч будет для Украины единственным во время мартовской международной паузы. Следующую игру главная команда страны проведет уже 16 июня против Северной Македонии в гостях.

По теме:
Йожеф САБО: «Мне стыдно, что Коноплянку выпустили на полторы минуты»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Украина хорошо боролась против Англии»
Поединок Англия – Украина едва не стал рекордным по посещаемости
Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Англия - Украина Евро-2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НИКОЛИНИ: «Удивило, как в Италии позволили Де Дзерби перейти в Шахтер»
Футбол | 27 марта 2023, 12:18 0
НИКОЛИНИ: «Удивило, как в Италии позволили Де Дзерби перейти в Шахтер»
НИКОЛИНИ: «Удивило, как в Италии позволили Де Дзерби перейти в Шахтер»

Из-за полномасштабного вторжения российской армии итальянец не отработал в Украине даже сезона

Экс-коуч сборной Англии объяснил, почему Мудрик провалился в игре с Англией
Футбол | 27 марта 2023, 09:12 16
Экс-коуч сборной Англии объяснил, почему Мудрик провалился в игре с Англией
Экс-коуч сборной Англии объяснил, почему Мудрик провалился в игре с Англией

Стюарт Пирс считает, что если бы не Кайл Уокер, украинец проявил себя

Александр ЗИНЧЕНКО: «Сака обыграл меня, но я возьму реванш»
Футбол | 27.03.2023, 10:49
Александр ЗИНЧЕНКО: «Сака обыграл меня, но я возьму реванш»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Сака обыграл меня, но я возьму реванш»
Львенок против трех львов. Назван лучший игрок Украины в матче с Англией
Футбол | 26.03.2023, 21:38
Львенок против трех львов. Назван лучший игрок Украины в матче с Англией
Львенок против трех львов. Назван лучший игрок Украины в матче с Англией
Англия – Украина – 2:0. Падение в Лондоне, шедевр Сака. Видео голов и обзор
Футбол | 26.03.2023, 21:10
Англия – Украина – 2:0. Падение в Лондоне, шедевр Сака. Видео голов и обзор
Англия – Украина – 2:0. Падение в Лондоне, шедевр Сака. Видео голов и обзор
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
⬆️
И потом он сказал в раздевалке: Ну не надо сегодня играть на 5:0. Хватит и этого.
Ответить
0
Swer ety
Ребята, поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов проозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ!По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: кинг бол ру и переходим по ервой же ссылке.Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русcком интернете НЕТ! ОТВЕЧАЮ!!! 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Фьюри просто хотел высмеять мою внешность»
Александр УСИК: «Фьюри просто хотел высмеять мою внешность»
25.03.2023, 20:40
Бокс
Не удивило. Уайлдер спокойно отреагировал на отмену боя Усик – Фьюри
Не удивило. Уайлдер спокойно отреагировал на отмену боя Усик – Фьюри
26.03.2023, 11:12 3
Бокс
Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024
Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024
26.03.2023, 20:57 193
Футбол
ШЕВЧУК: «Если Коноплянку вызвали в сборную, то я тоже могу приехать»
ШЕВЧУК: «Если Коноплянку вызвали в сборную, то я тоже могу приехать»
25.03.2023, 08:19 19
Футбол
«Есть проблемы». Зеленский рассказал, почему ВСУ не начали контрнаступление
«Есть проблемы». Зеленский рассказал, почему ВСУ не начали контрнаступление
25.03.2023, 18:29 27
Война
Польская теннисистка обыграла Азаренко на крупном турнире в Майами
Польская теннисистка обыграла Азаренко на крупном турнире в Майами
26.03.2023, 01:15 5
Теннис
Трубин – в воротах, Зинченко – в центре. Составы на матч Англия – Украина
Трубин – в воротах, Зинченко – в центре. Составы на матч Англия – Украина
26.03.2023, 17:39 55
Футбол
Александр ПЕТРАКОВ: «Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции»
Александр ПЕТРАКОВ: «Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции»
25.03.2023, 22:25 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности