ВИДЕО. Слова Гарета Саутгейта после победы над Украиной

Свой стартовый матч в квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Украины проводила против Англии (0:2). Эта игра стала еще и дебютной в должности главного тренера нашей команды (хотя и с приставкой и.о.) для Руслана Ротаня.

Украинцы долго сдерживали своего более статусного соперника, однако к концу первой половины встречи англичанам удалось забить два гола за три минуты. Эти результативные удары стали единственными в матче.

Напомним, что в отборочной группе сборной Украины, кроме Англии, также Италия, Мальта и Северная Македония. Этот матч будет для Украины единственным во время мартовской международной паузы. Следующую игру главная команда страны проведет уже 16 июня против Северной Македонии в гостях.