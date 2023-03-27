Йожеф САБО: «Лучше проиграть 0:5, но играть атака на атаку»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поражение национальной команды от Англии (0:2) в квалификации Евро-2024.

«О чем можно говорить, если мы слабее? Кого винить? В первом тайме наших вообще не было видно, а во втором англичане остановились, непонятно почему, поэтому нам удавалось больше контролировать мяч. Такой футбол мне не нравится. Я сторонник того, что лучше проиграть 4:0 или 5:0, но играть атакой на атаку. У нас атаки вообще никакой нет. Абсолютно – нет ударов по воротам, ничего. Это самая слабая игра нашей сборной. Да играть нельзя. Для меня – это не футбол. Пусть критикуют меня как хотят, но я считаю, что это не тот футбол, который нужен для национальной сборной», - сказал Сабо.