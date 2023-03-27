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  4. Йожеф САБО: «Лучше проиграть 0:5, но играть атака на атаку»
Чемпионат Европы
27 марта 2023, 12:38 | Обновлено 27 марта 2023, 13:39
1087
7

Йожеф САБО: «Лучше проиграть 0:5, но играть атака на атаку»

Специалисту не понравилась игра сборной Украины

27 марта 2023, 12:38 | Обновлено 27 марта 2023, 13:39
1087
7
Йожеф САБО: «Лучше проиграть 0:5, но играть атака на атаку»
УАФ

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поражение национальной команды от Англии (0:2) в квалификации Евро-2024.

«О чем можно говорить, если мы слабее? Кого винить? В первом тайме наших вообще не было видно, а во втором англичане остановились, непонятно почему, поэтому нам удавалось больше контролировать мяч. Такой футбол мне не нравится. Я сторонник того, что лучше проиграть 4:0 или 5:0, но играть атакой на атаку. У нас атаки вообще никакой нет. Абсолютно – нет ударов по воротам, ничего. Это самая слабая игра нашей сборной. Да играть нельзя. Для меня – это не футбол. Пусть критикуют меня как хотят, но я считаю, что это не тот футбол, который нужен для национальной сборной», - сказал Сабо.

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Йожеф Сабо сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Англия - Украина Евро-2024
Источник 1927.kiev.ua
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Комментарии 7
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Умник
Тут йожик красава.
Согласен. 
Я вчера зря потратил время. Футбол это эмоции это нервы это желание.
А вчера увидел как типо мы умеем держать мяч. 
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+2
Український Крим
Йо-Йо фігні не скаже!
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+1
Петр Яновский
Этот еще эксперт по 0-5. Слышь, му...ло, как это ты Словению не прошел с лучшим составом за все время?
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-1
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Swer ety
Ребята, поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов проозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ!По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: кинг бол ру и переходим по ервой же ссылке.Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русcком интернете НЕТ! ОТВЕЧАЮ!!! 
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-1
Springfield
Тогда надо переходить в  гандбол или хоккей.
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-1
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