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Чемпионат Европы
27 марта 2023, 12:55 | Обновлено 27 марта 2023, 13:39
2393
0

ВИДЕО. Настоящая причина поражения сборной Украины от Англии

Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика

27 марта 2023, 12:55 | Обновлено 27 марта 2023, 13:39
2393
0
ВИДЕО. Настоящая причина поражения сборной Украины от Англии
Sport.ua

Справедливо ли всё сбрасывать на и.о. главного тренера сборной Украины Руслана Ротаня? Почему сборная снова без тренера? Какие решения и что стало причиной поражения от англичан (0:2) в матче отбора на Евро-2024?

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Источник Sport.ua
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