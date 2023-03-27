Чемпионат Европы27 марта 2023, 12:55 | Обновлено 27 марта 2023, 13:39
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ВИДЕО. Настоящая причина поражения сборной Украины от Англии
Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика
27 марта 2023, 12:55 | Обновлено 27 марта 2023, 13:39
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Справедливо ли всё сбрасывать на и.о. главного тренера сборной Украины Руслана Ротаня? Почему сборная снова без тренера? Какие решения и что стало причиной поражения от англичан (0:2) в матче отбора на Евро-2024?
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