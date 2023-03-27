Грачи улетают. Российская теннисистка подала заявку на гражданство Франции

54-я ракетка мира Варвара Грачева подала необходимый пакет документов для получения французского гражданства.

Сообщается, что Грачева полностью соответствует критериям, поскольку живет во Франции семь лет и сдала экзамен по французскому языку в ноябре прошлого года. По информации источника, процесс смены гражданства никак не связан с российским вторжением в Украину.

В случае успешного завершения процесса Грачева может стать второй ракеткой Франции и выступить уже на Ролан Гаррос под французским флагом.

Грачева не сыграла ни одного матча за сборную рф, поэтому может выступать за французскую команду в матчах Кубка Билли Джин Кинг и на Олимпийских играх.

В прошлом году российское гражданство на грузинское сменила Натела Дзаламидзе. Это позволило ей выступить на Уимблдоне.

В начале месяца Грачева проиграла финал в Остине украинке Марте Костюк.