ДОДО: «Шахтер дал мне все. Благодаря им я стал футболистом высокого уровня»

Правый защитник «Фиорентины» Додо, который до переезда в Италию несколько лет отыграл в Украине в составе «Шахтера», заявил, что именно донецкий клуб помог ему выйти на топ-уровень.

«Я уехал из Бразилии в 18 лет. «Шахтер» дал мне все. Благодаря им я стал футболистом высокого уровня. Играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Играл вместе с такими игроками как Срна, Тайсон, Фред, Мудрик… Это команда, которая сделала меня счастливым. И мне жаль, что она переживает трудные времена», - подчеркнул Додо.

Несколько дней назад сообщалось, что «Фиорентина» отказалась отпускать Додо в Бразилию, где его с опцией выкупа хотел арендовать «Фламенго».