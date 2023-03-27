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  4. ДОДО: «Шахтер дал мне все. Благодаря им я стал футболистом высокого уровня»
Италия
27 марта 2023, 12:29 | Обновлено 27 марта 2023, 12:51
760
0

ДОДО: «Шахтер дал мне все. Благодаря им я стал футболистом высокого уровня»

Бразилец признателен украинскому клубу

27 марта 2023, 12:29 | Обновлено 27 марта 2023, 12:51
760
0
ДОДО: «Шахтер дал мне все. Благодаря им я стал футболистом высокого уровня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

Правый защитник «Фиорентины» Додо, который до переезда в Италию несколько лет отыграл в Украине в составе «Шахтера», заявил, что именно донецкий клуб помог ему выйти на топ-уровень.

«Я уехал из Бразилии в 18 лет. «Шахтер» дал мне все. Благодаря им я стал футболистом высокого уровня. Играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Играл вместе с такими игроками как Срна, Тайсон, Фред, Мудрик… Это команда, которая сделала меня счастливым. И мне жаль, что она переживает трудные времена», - подчеркнул Додо.

Несколько дней назад сообщалось, что «Фиорентина» отказалась отпускать Додо в Бразилию, где его с опцией выкупа хотел арендовать «Фламенго».

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Додо Фиорентина Шахтер Донецк
Источник Calciomercato
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