Фиорентина не отпустила Додо. Экс-бека Шахтера хотел арендовать Фламенго

Как сообщает бразильская пресса, в последние пару недель «Фламенго» пытался договориться с «Фиорентиной» о переходе правого фулбека Додо, известного в Украине по выступлениям за «Шахтер».

«Фламенго» хотел арендовать бразильца с правом выкупа, но наткнулся на неготовность «Фиорентины» идти на такой формат сделки.

Итальянский клуб был бы готов отпустить Додо только на условиях полноценного трансфера и за 20 миллионов евро. Так как подобная сумма оказалась непосильной для «Фламенго», переговоры были прекращены.

Ранее Додо заявил, что «возвращается к своему футболу, который демонстрировал в «Шахтере».