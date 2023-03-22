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  4. Фиорентина не отпустила Додо. Экс-бека Шахтера хотел арендовать Фламенго
Италия
22 марта 2023, 20:23 |
361
0

Фиорентина не отпустила Додо. Экс-бека Шахтера хотел арендовать Фламенго

В Италии были бы готовы к полноценной продаже бразильца

22 марта 2023, 20:23 |
361
0
Фиорентина не отпустила Додо. Экс-бека Шахтера хотел арендовать Фламенго
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

Как сообщает бразильская пресса, в последние пару недель «Фламенго» пытался договориться с «Фиорентиной» о переходе правого фулбека Додо, известного в Украине по выступлениям за «Шахтер».

«Фламенго» хотел арендовать бразильца с правом выкупа, но наткнулся на неготовность «Фиорентины» идти на такой формат сделки.

Итальянский клуб был бы готов отпустить Додо только на условиях полноценного трансфера и за 20 миллионов евро. Так как подобная сумма оказалась непосильной для «Фламенго», переговоры были прекращены.

Ранее Додо заявил, что «возвращается к своему футболу, который демонстрировал в «Шахтере».

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Додо Фиорентина Фламенго трансферы Серии A трансферы
Источник Tuttomercatoweb
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