ДОДО: «Возвращаюсь к своему футболу, в который играл в Шахтере»

Правый защитник «Фиорентины» Додо, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», прокомментировал итог поединка Серии А против «Лечче» (1:0).

«Было очень важно победить. Это придает нам уверенности в нашей работе. Тренер всегда подбадривал нас, потому что это была сложная игра, мы сыграли с ними вничью в первом матче, и так было на поле».

«Сейчас у меня все хорошо, я возвращаюсь к своему футболу, в который играл в «Шахтере», после семи тяжелых месяцев. Сегодня я наконец счастлив», - сказал Додо.

В текущем сезоне Серии А на счету Додо 23 матча и 3 результативные передачи.

В декабре минувшего года в СМИ была информация о том, что услуги Додо через агентов предлагались английскому «Ньюкаслу».