С Италией все? Экс-фулбека Шахтера предложили подписать Ньюкаслу
В Серии А у Додо как-то не заладилось
24-летний правый фулбек «Фиорентины» Додо, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», в январе может покинуть итальянскую Серию А.
Услуги Додо через агентов уже были предложены английскому «Ньюкаслу». В стане «сорок» как раз размышляют над возможностью в январе несколько освежить состав и повысить конкуренцию на некоторых позициях.
За «Фиорентину» Додо сыграл 1071 минуту в 16 поединках в рамках всех турниров нынешнего сезона. Отличился только одной результативной передачей.
Карьера фулбека в Италии пока складывается не очень успешно, частичным оправданием чего могут являться проблемы игрока с физической подготовкой, а также травма икроножной мышцы, из-за которой Додо пропустил порядка трех недель на стыке сентября и октября.
Напомним, трансфер Додо из «Шахтера» обошелся «Фиорентине» в 14,5 миллионов евро.
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