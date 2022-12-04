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Англия
04 декабря 2022, 10:37 | Обновлено 04 декабря 2022, 10:57
1049
0

С Италией все? Экс-фулбека Шахтера предложили подписать Ньюкаслу

В Серии А у Додо как-то не заладилось

04 декабря 2022, 10:37 | Обновлено 04 декабря 2022, 10:57
1049
0
С Италией все? Экс-фулбека Шахтера предложили подписать Ньюкаслу
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

24-летний правый фулбек «Фиорентины» Додо, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», в январе может покинуть итальянскую Серию А.

Услуги Додо через агентов уже были предложены английскому «Ньюкаслу». В стане «сорок» как раз размышляют над возможностью в январе несколько освежить состав и повысить конкуренцию на некоторых позициях.

За «Фиорентину» Додо сыграл 1071 минуту в 16 поединках в рамках всех турниров нынешнего сезона. Отличился только одной результативной передачей.

Карьера фулбека в Италии пока складывается не очень успешно, частичным оправданием чего могут являться проблемы игрока с физической подготовкой, а также травма икроножной мышцы, из-за которой Додо пропустил порядка трех недель на стыке сентября и октября.

Напомним, трансфер Додо из «Шахтера» обошелся «Фиорентине» в 14,5 миллионов евро.

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Источник The Chronicle
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