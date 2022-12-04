С Италией все? Экс-фулбека Шахтера предложили подписать Ньюкаслу

24-летний правый фулбек «Фиорентины» Додо, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», в январе может покинуть итальянскую Серию А.

Услуги Додо через агентов уже были предложены английскому «Ньюкаслу». В стане «сорок» как раз размышляют над возможностью в январе несколько освежить состав и повысить конкуренцию на некоторых позициях.

За «Фиорентину» Додо сыграл 1071 минуту в 16 поединках в рамках всех турниров нынешнего сезона. Отличился только одной результативной передачей.

Карьера фулбека в Италии пока складывается не очень успешно, частичным оправданием чего могут являться проблемы игрока с физической подготовкой, а также травма икроножной мышцы, из-за которой Додо пропустил порядка трех недель на стыке сентября и октября.

Напомним, трансфер Додо из «Шахтера» обошелся «Фиорентине» в 14,5 миллионов евро.