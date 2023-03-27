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  4. НИКОЛИНИ: «Удивило, как в Италии позволили Де Дзерби перейти в Шахтер»
Украина. Премьер лига
27 марта 2023, 12:18 |
1007
0

НИКОЛИНИ: «Удивило, как в Италии позволили Де Дзерби перейти в Шахтер»

Из-за полномасштабного вторжения российской армии итальянец не отработал в Украине даже сезона

27 марта 2023, 12:18 |
1007
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НИКОЛИНИ: «Удивило, как в Италии позволили Де Дзерби перейти в Шахтер»
shakhtar.com

Ассистент спортивного директора «Шахтера» Карло Николини рассказал, что был крайне удивлен, когда «горнякам» удалось договориться о сотрудничестве с экс-наставником «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, ныне возглавляющим клуб АПЛ «Брайтон».

«Когда мы решили сменить тренера в «Шахтере», я сразу принял меры, потому что хорошо знаю Роберто, он мой друг. Меня очень удивило, что в Италии позволили ему перейти сначала к нам, потом в Англию. Такие клубы, как «Рома» и «Фиорентина», на мой взгляд, вполне могли бы нацеливаться на него, но есть некоторая сдержанность в том, чтобы наращивать силу талантливых молодых тренеров в Италии. «Шахтер» предоставил Де Дзерби возможность расти дальше и преуспевать. Я убежден, что если бы не было войны, он все еще был бы с нами вместе со многими сильными игроками, такими как Давид Нерес, Мудрик и Додо, - сказал Николини.

Ранее Карло Николини говорил, что если бы не война, то «Шахтер» играл бы в полуфинале Лиги чемпионов.

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Источник FiorentinaNews.com
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