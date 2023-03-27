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Англия
27 марта 2023, 10:52 | Обновлено 27 марта 2023, 11:04
225
0

Джеймс МЭДДИСОН: «Мы блестяще начали этот отборочный цикл»

Хавбек сборной Англии – о победе над Украиной

27 марта 2023, 10:52 | Обновлено 27 марта 2023, 11:04
225
0
Джеймс МЭДДИСОН: «Мы блестяще начали этот отборочный цикл»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Мэддисон

26-летний полузащитник сборной Англии Джеймс Мэддисон прокомментировал победу над национальной командой Украины (2:0) в квалификации Евро-2024.

«Это похоже на дебют во второй раз – очень давно не играл за сборную Англии, но я много работал, очень люблю футбол и очень хотел вернуться в состав команды. В последнее время я смотрел матчи сборной Англии по телевизору в своей гостиной, и всегда хотел быть частью этой команды. Как футболисту и просто человеку, который стремится к успеху, было очень тяжело смотреть, как играют твои друзья, и знать, что не сможешь сам выйти на поле.

Поэтому я очень горжусь тем, какую работу проделал и какой путь прошел, прежде чем завоевал доверие тренера. Надеюсь, теперь он знает, что может ставить меня в состав – после такой игры, как сегодня. Кажется, у меня получилось многое, хотя, пересмотрев матч, я найду, в чем себя покритиковать.

Гарет Саутгейт сказал, что нет смысла ехать в Италию и побеждать, если мы вернемся сюда и проиграем второй матч – и мы блестяще начали этот отборочный цикл. Возьму эту форму с собой в Лестер – знал, что если буду хорошо играть в «Лестере», Саутгейт будет держать меня на карандаше, а я сделаю все, чтобы он на меня рассчитывал.

Думаю, очень важным для меня оказался чемпионат мира в Катаре – несмотря на то, что не играл там, а залечивал травму. Но тренерам, видимо, понравилось, как я поддерживал ребят и добавил позитива в общекомандную атмосферу», - сказал Мэддисон.

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Источник BBC
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