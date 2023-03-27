Тренер сборной Дании: «Мы все глубоко расстроены»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал сенсационное поражение от Казахстана (2:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

«Я глубоко расстроен, все мы глубоко расстроены. Мы полностью потеряли инициативу и провалились в яму. Не знаю, был там пенальти или нет, но речь не об этом. Дело в том, как мы на это реагируем. Я думаю, нам не хватило менталитета.

Переход от 2:0 к 2:1 и даже, может быть, к 2:2 – это нормально, но с этого момента нужно остановиться. Там я уже не думаю о всевозможных футбольных тактиках. Речь идет о способности стоять на поле и проявлять инициативу. Меня бесит, что мы не показываем того менталитета, который должен быть у нашей команды», - сказал Юльманн.