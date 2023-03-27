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Чемпионат Европы
27 марта 2023, 09:47 | Обновлено 27 марта 2023, 09:59
978
2

Тренер сборной Дании: «Мы все глубоко расстроены»

Каспер Юльманн – о поражении от Казахстана

27 марта 2023, 09:47 | Обновлено 27 марта 2023, 09:59
978
2
Тренер сборной Дании: «Мы все глубоко расстроены»
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Юльманн

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал сенсационное поражение от Казахстана (2:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

«Я глубоко расстроен, все мы глубоко расстроены. Мы полностью потеряли инициативу и провалились в яму. Не знаю, был там пенальти или нет, но речь не об этом. Дело в том, как мы на это реагируем. Я думаю, нам не хватило менталитета.

Переход от 2:0 к 2:1 и даже, может быть, к 2:2 – это нормально, но с этого момента нужно остановиться. Там я уже не думаю о всевозможных футбольных тактиках. Речь идет о способности стоять на поле и проявлять инициативу. Меня бесит, что мы не показываем того менталитета, который должен быть у нашей команды», - сказал Юльманн.

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Каспер Хьюлманд Евро-2024 сборная Дании по футболу сборная Казахстана по футболу
Источник Sports.kz
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Комментарии 2
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Sher15
При 2 0 Дания перестала играть.это неуважение даже к своим болельщикам 
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Springfield
И я тоже.  Потому что перестал смотреть  игру  на 65-й минуте.
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