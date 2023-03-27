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  4. МАЛИНОВСКИЙ: «Все старались играть в футбол, мы не били просто мяч вперед»
Чемпионат Европы
27 марта 2023, 08:53 | Обновлено 27 марта 2023, 09:02
697
1

МАЛИНОВСКИЙ: «Все старались играть в футбол, мы не били просто мяч вперед»

Полузащитник сборной Украины прокомментировал поражение от Англии

27 марта 2023, 08:53 | Обновлено 27 марта 2023, 09:02
697
1
МАЛИНОВСКИЙ: «Все старались играть в футбол, мы не били просто мяч вперед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины по футболу Руслан Малиновский прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура отборочного этапа в группе С против Англии:

Сегодня все старались играть в футбол, мы не били просто мяч вперед. В первом тайме хорошо прессинговали. Возможно, в последней фазе могли сыграть лучше, но Англия сыграла в футбол высокого уровня.

Было нелегко, но это только первый тур – все матчи впереди. Наша цель – занять одно из первых двух мест, которое даст нам право сыграть на чемпионате Европы. Потому что есть Италия, и матч с ней впереди.

У нас очень хорошая команда. Сегодня мы максимально старались помочь Руслану Петровичу Ротаню. Мы знаем его как футболиста, замечательного человека и профессионала, который всегда отдавался на поле.

Поэтому со всем уважением к нему мы делали все, что он хотел увидеть в этом матче. Что-то получалось, что-то нет, но на данный момент такая ситуация, и мы максимально поддерживаем тренера.

– В сборной сейчас очень классное поколение, многие игроки выступают в Европе. Можно ли сказать, что это одно из самых топовых поколений национальной команды?

– Увидим в будущем, потому что это оценивается результатами. Когда команда покажет какие-то результаты, тогда можно будет сказать. На данный момент мы еще должны доказать, что находимся на высоком уровне.

26 марта национальная команда Украины проиграла «трем львам» со счетом 0:2 на «Уэмбли».

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Источник Трибуна
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Міш Міш
Та ви його і вперед не били....не дивно, що тебе нікчему ніхто не захотів купувати з топ клубів....
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