УЕФА: «Украина не представляла особой угрозы»

Репортер портала Европейского футбольного союза Линси Хупер, которая работала на матче отбора на Евро-2024 между сборными Англии и Украины (2:0), подвела итог противостоянию.

«После того, как Англия забила эти два быстрых гола в первом тайме, она промчалась к завершению матча. Украина не представляла особой угрозы, поэтому темп снизился на несколько ступеней.

Гол Сака был выдающимся, Мэддисон впечатлил своим первым стартом, а Тони дебютировал в сборной Англии. Три льва находятся именно там, где они хотят быть, с максимальным количеством очков в верхней части группы C», – резюмировала представительница сайта УЕФА.