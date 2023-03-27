Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА: «Украина не представляла особой угрозы»
Чемпионат Европы
27 марта 2023, 04:38 | Обновлено 27 марта 2023, 04:49
1309
0

УЕФА: «Украина не представляла особой угрозы»

Представитель пресс-служба Европейского футбольного союза – о матче Англия – Украины

27 марта 2023, 04:38 | Обновлено 27 марта 2023, 04:49
1309
0
УЕФА: «Украина не представляла особой угрозы»
Getty Images/Global Images Ukraine

Репортер портала Европейского футбольного союза Линси Хупер, которая работала на матче отбора на Евро-2024 между сборными Англии и Украины (2:0), подвела итог противостоянию.

«После того, как Англия забила эти два быстрых гола в первом тайме, она промчалась к завершению матча. Украина не представляла особой угрозы, поэтому темп снизился на несколько ступеней.

Гол Сака был выдающимся, Мэддисон впечатлил своим первым стартом, а Тони дебютировал в сборной Англии. Три льва находятся именно там, где они хотят быть, с максимальным количеством очков в верхней части группы C», – резюмировала представительница сайта УЕФА.

По теме:
Криштиану РОНАЛДУ: «Цель достигнута»
Ирландия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр КАРАВАЕВ: «Мы старались играть в свой футбол»
Евро-2024 УЕФА Англия - Украина сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Люксембург – Португалия – 0:6. Дубль Роналду. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27 марта 2023, 01:45 0
Люксембург – Португалия – 0:6. Дубль Роналду. Видео голов и обзор матча
Люксембург – Португалия – 0:6. Дубль Роналду. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура квалификации Евро-2024

Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024
Футбол | 26 марта 2023, 20:57 165
Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024
Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024

Судьбу поединка решили голы в конце первого тайма

Без Ярмоленко и Попова. Известна заявка сборной Украины на матч с Англией
Футбол | 26.03.2023, 10:18
Без Ярмоленко и Попова. Известна заявка сборной Украины на матч с Англией
Без Ярмоленко и Попова. Известна заявка сборной Украины на матч с Англией
Англия – Украина – 2:0. Падение в Лондоне, шедевр Сака. Видео голов и обзор
Футбол | 26.03.2023, 21:10
Англия – Украина – 2:0. Падение в Лондоне, шедевр Сака. Видео голов и обзор
Англия – Украина – 2:0. Падение в Лондоне, шедевр Сака. Видео голов и обзор
СОБОЛЬ: «Установка от тренера была – не бояться на поле играть в футбол»
Футбол | 26.03.2023, 22:52
СОБОЛЬ: «Установка от тренера была – не бояться на поле играть в футбол»
СОБОЛЬ: «Установка от тренера была – не бояться на поле играть в футбол»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Йоханнес Бё занял 3 место в спринте на чемпионате Норвегии
Йоханнес Бё занял 3 место в спринте на чемпионате Норвегии
25.03.2023, 09:28
Биатлон
Трубин – в воротах, Зинченко – в центре. Составы на матч Англия – Украина
Трубин – в воротах, Зинченко – в центре. Составы на матч Англия – Украина
26.03.2023, 17:39 65
Футбол
Александр ПЕТРАКОВ: «Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции»
Александр ПЕТРАКОВ: «Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции»
25.03.2023, 22:25 22
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Англия – Украина
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Англия – Украина
26.03.2023, 07:15 1
Футбол
Не удивило. Уайлдер спокойно отреагировал на отмену боя Усик – Фьюри
Не удивило. Уайлдер спокойно отреагировал на отмену боя Усик – Фьюри
26.03.2023, 11:12 3
Бокс
Нашел замену Усику. Фьюри может провести бой с Джойсом
Нашел замену Усику. Фьюри может провести бой с Джойсом
25.03.2023, 11:18 6
Бокс
Энтони ДЖОШУА: «Представьте, что бы Фьюри предложил мне»
Энтони ДЖОШУА: «Представьте, что бы Фьюри предложил мне»
26.03.2023, 08:32 5
Бокс
Стивен ДЖЕРРАРД: «Это первый раз, когда я не хочу, чтобы Англия победила»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Это первый раз, когда я не хочу, чтобы Англия победила»
26.03.2023, 19:45 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности