Александр КАРАВАЕВ: «Мы старались играть в свой футбол»

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился мнением о поединке квалификации чемпионата Европы 2024 года со сборной Англии (0:2).

– Конечно, было тяжело играть против высококвалифицированных футболистов сборной Англии, но мы старались играть в свой футбол. Разбирали соперника и знали, как он будет действовать. Гол [первый] получился таким, как они обычно играют. Была такая качественная передача, что мяч пошел по головам и никто не успел сыграть. Я хотел сыграть, но не попал по мячу. Второй гол - это уже класс игрока. Пытались выходить вперед, чтобы создавать моменты, но было тяжеловато.

– Нет постоянного главного тренера. Как это воспринимают в команде?

– Ничего, мы все профессионалы своего дела. Это большой профессионализм – что Руслан Петрович [Ротань] согласился возглавить сборную. Если бы он не согласился, то кто бы пришел?

Возможно, не могут договориться с новым главным тренером, и именно на этот сбор поставили Руслана Петровича. Все были в восторге от того, что он нам предложил, какой тренировочный процесс был, атмосфера в команде – все было на высоком уровне.

– Отбор только начался. Группа очень тяжелая. Несмотря на поражение, поборемся ли за выход на Евро-2024?

– Конечно, поборемся. Всегда есть шансы, тем более сейчас только первая игра. Будет еще много матчей. Будем играть и номинально дома - конечно, хотелось бы сыграть в Украине... У нас еще будут большие шансы, чтобы побеждать, добывать очки и выходить на Евро.